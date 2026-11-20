NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,02 Euro auf "Underweight" belassen. Die aktuellen Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen nur bedingt Rückschlüsse auf die Supermarktkette zu, schrieb Borja Olcese am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011794037
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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