Die Siemens-Energy-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Nach einer kräftigen Erholung sorgte am Freitagmorgen erneut hoher Verkaufsdruck für Verunsicherung. Ausgerechnet die Sorgen rund um den KI-Boom belasten das Papier. Dabei hatte der Konzern zuletzt starke Zahlen und ambitionierte Wachstumsziele vorgelegt. Siemens-Energy-Aktie gerät erneut unter Druck Für Anleger von Siemens Energy bleibt es turbulent. Am Freitagmorgen geriet die Aktie im Zuge einer breiteren ...

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