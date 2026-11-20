Die Scout24-Aktie steht am Freitag deutlich unter Druck. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs des Portalbetreibers um mehr als 5% ab und fiel dabei unter die 21-Tage-Linie, zum ersten Mal seit Anfang Oktober. Ausgelöst hat die Bewegung eine Abstufung durch JPMorgan, die alte Sorgen über die Verdrängung klassischer Onlineportale durch künstliche Intelligenz zurückbringt. Ist die Erholung der vergangenen Wochen damit schon wieder vorbei? JPMorgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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