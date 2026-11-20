Tilray Brands hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Der einst auf Cannabis spezialisierte Konzern setzt inzwischen verstärkt auf alkoholische Getränke und weitere Konsumgüter, um seine Abhängigkeit vom schwierigen Cannabismarkt zu reduzieren. Starkes Wachstum in Europa und eine solide Liquiditätsposition sprechen für die strategische Neuausrichtung. Dennoch bleibt ein entscheidendes Problem ungelöst: Tilray schafft es bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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