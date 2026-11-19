Le 19 novembre/November 2026
The common shares of Metalo Manufacturing Inc. will be delisted from the CSE at market close today, November 19, 2026.
Metalo Manufacturing Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-1103.
___________________________
Les actions ordinaires de Metalo Manufacturing Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 novembre 2026.
Metalo Manufacturing Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-1103.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 NOV 2026
Symbol(s)/Symbole(s): MMI
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Metalo Manufacturing Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-1103.
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Les actions ordinaires de Metalo Manufacturing Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 novembre 2026.
Metalo Manufacturing Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-1103.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 NOV 2026
Symbol(s)/Symbole(s): MMI
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