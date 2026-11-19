Le 19 novembre/November 2026The common shares of Metalo Manufacturing Inc. will be delisted from the CSE at market close today, November 19, 2026.Metalo Manufacturing Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-1103.___________________________Les actions ordinaires de Metalo Manufacturing Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 novembre 2026.Metalo Manufacturing Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-1103.Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 NOV 2026Symbol(s)/Symbole(s): MMIIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.