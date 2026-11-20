HEROLDSBERG (dpa-AFX) - Der Schreibgeräte-Hersteller Schwan Stabilo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Rückgänge in seiner Kernsparte mit Zuwächsen in den Geschäftsbereichen Kosmetik und Outdoor wettgemacht. Im Geschäftsjahr 2025/26 seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Prozent auf 780,4 Millionen Euro geklettert, teilte Schwan Stabilo mit. Angaben zum Ergebnis macht das Familienunternehmen, das im In- und Ausland mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt, nicht.

Der Absatz von Schreibgeräten wie Textmarker und Fineliner ist im Zeitalter der Digitalisierung seit Jahren unter Druck. Dagegen wächst derzeit der Kosmetik-Markt. Schwan Cosmetics habe seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,7 Prozent auf 397,9 Millionen Euro steigern können.

Der Teilkonzern Outdoor mit Marken wie Deuter (Rucksäcke), Gonso (Radsportbekleidung), Maier Sports (Skibekleidung) und Ortovox (Bergsport) habe seine Umsätze um 2,2 Prozent auf 192,8 Millionen Euro gesteigert. Damit erlöst Schwan Stabilo inzwischen mit seinem einstigen Nebengeschäft mehr als mit dem Kerngeschäft der Schreibgeräte (189,5 Millionen Euro)./dm/DP/jha