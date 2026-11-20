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J.S. Held setzt interdisziplinäres Fachwissen bei Schadensfällen und Streitigkeiten im Bereich "Physical AI" ein



20.11.2026 / 11:10 CET/CEST

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Autonome und KI-gestützte Systeme werfen neue Ermittlungsfragen auf, wenn digitale Entscheidungen physische Folgen nach sich ziehen. NEW YORK, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- "Physical AI" erweitert den Anwendungsbereich der künstlichen Intelligenz über digitale Ergebnisse hinaus hin zu Systemen, die in der physischen Welt wahrnehmen, entscheiden, steuern oder handeln. Zu diesen Systemen zählen KI-gestützte und autonome Fahrzeuge, Robotik, Industrieanlagen, Gebäudesysteme, Medizintechnik, Drohnen und andere Technologien, bei denen digitale Entscheidungen Auswirkungen auf Menschen, Eigentum, Infrastruktur und Geschäftsabläufe haben können. J.S. Held vereint fundiertes Fachwissen in den Bereichen KI und digitale Systeme, Ingenieurwesen, Unfallrekonstruktion, Anlagen und Steuerungen, menschliche Faktoren, forensische Untersuchungen, Versicherungswesen, geistiges Eigentum und finanzielle Schäden, um Mandanten dabei zu unterstützen, festzustellen, was geschehen ist, warum es geschehen ist, wer oder was dafür verantwortlich war und welche Verluste daraus resultierten. Da ein "Physical AI"-Vorfall Daten und Sensoren, automatisierte Entscheidungen, Steuerungen und Anlagen, menschliche Interaktion, physische Folgen sowie daraus resultierende Schäden umfassen kann, erfordert seine Klärung unter Umständen die Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche im Rahmen ein und derselben Untersuchung. Erfahren Sie mehr über die Expertise von J.S. Held im Bereich "Physical AI"-Schadensfälle und Rechtsstreitigkeiten: https://www.jsheld.com/areas-of-expertise/artificial-intelligence-ai/physical-ai-disputes . Wenn KI-Entscheidungen physische Folgen haben Im Gegensatz zu KI-Systemen, die lediglich digitale Inhalte oder Empfehlungen generieren, kann "Physical AI" direkt zu Bewegungen, Steuerungsentscheidungen, dem Betrieb von Anlagen, Sicherheitsbedingungen und anderen physischen Ergebnissen beitragen. Eine Untersuchung im Bereich der physikalischen KI kann die gesamte Systemkette beleuchten: die vom System empfangenen Daten; was seine Sensoren erfasst haben; welche Entscheidung die KI oder das automatisierte System getroffen hat; wie Software, Steuerungen und Anlagen diese Entscheidung in Handlungen umgesetzt haben; wie Menschen mit dem System interagiert haben; warum das physikalische Ergebnis eingetreten ist; und welche Schäden daraus resultierten. "KI entwickelt sich von der bloßen Generierung von Informationen hin zur Beeinflussung und Steuerung physikalischer Systeme. Wenn diese Systeme in einen Unfall oder einen Schaden verwickelt sind, darf sich die Untersuchung nicht auf den Algorithmus beschränken. Um zu verstehen, was geschehen ist, muss möglicherweise eine Untersuchung der Daten und Sensoren, der Steuerungen und Anlagen, der menschlichen Interaktion sowie der daraus resultierenden physikalischen und wirtschaftlichen Folgen erfolgen. Im Bereich der physikalischen KI laufen diese Disziplinen zunehmend zusammen", sagte James E. Malackowski Chief Intellectual Property Officer, Intellectual Property Practice Lead und Co-Head des Bereichs "AI Disputes" bei J.S. Held. Diese Sachverhalte erfordern nicht unbedingt neue Untersuchungsdisziplinen. Sie erfordern vielmehr, dass etablierte Disziplinen in zunehmend komplexen Systemen zusammenwirken, in denen digitale Entscheidungen physikalische Folgen nach sich ziehen können. "Wenn ein KI-gestütztes oder autonomes System in einen Unfall verwickelt ist, müssen wir dennoch den physikalischen Hergang rekonstruieren: Was geschah in den Augenblicken vor dem Vorfall, wie verhielt sich das System oder Fahrzeug, und wie erklären die verfügbaren physikalischen und digitalen Beweise das Ergebnis? Die Technologie mag sich ändern, doch eine gründliche Rekonstruktion bleibt unerlässlich, um festzustellen, wie und warum ein Ereignis eingetreten ist", sagte Stephen Fenton , PE, Executive Vice President und Leiter des Bereichs Unfallrekonstruktion bei J.S. Held, dessen Tätigkeitsfeld forensische Technik, Fahrzeugdynamik, Photogrammetrie, Computermodellierung sowie Fahrzeug- und Produkttests umfasst. Physikalische KI-Zwischenfälle können zudem komplexe Fragen hinsichtlich der Ausrüstung und der Versicherung aufwerfen, nachdem die Ursache eines Vorfalls geklärt wurde. Wenn KI in Ausrüstung und Betriebssysteme integriert ist, kann ein physischer Schaden zusätzliche Fragen darüber aufwerfen, wo der Fehler aufgetreten ist. Lag das Problem bei der Ausrüstung selbst, bei den Sensoren oder den angeschlossenen Systemen, bei der Stromversorgung oder der physischen Infrastruktur, bei einem Herstellungsfehler oder bei einer Kombination verschiedener Faktoren? "Für Versicherer ist die Unterscheidung dieser Aspekte wichtig, um den Schaden zu verstehen, festzustellen, was repariert oder wiederhergestellt werden kann, zu beurteilen, ob ein Austausch erforderlich ist, und die betrieblichen Auswirkungen zu bewerten", sagte Scott Armstrong , Executive Vice President und Equipment Practice Lead bei J.S. Held, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung bei Ausrüstungsschäden im Zusammenhang mit hochtechnologischen Geräten und Systemen verfügt. Von der KI-Implementierung zum operativen Risiko Die "Physical AI"-Perspektive von J.S. Held baut auf der Arbeit des Unternehmens im Bereich künstlicher Intelligenz in industriellen und betrieblichen Umgebungen auf. In Enterprise AI Implementation in Heavy Industry: A Digital Transformation Strategy for Sustainable Growth untersuchen die Experten von J.S. Held die KI-Implementierung in den Sektoren Energie, Fertigung und natürliche Ressourcen. Ihre Analyse befasst sich mit Daten-Governance, digitaler Architektur, Analytik, Systemintegration und den organisatorischen Grundlagen, die für den Einsatz von KI in komplexen Betriebsabläufen erforderlich sind. Die Publikation enthält eine Fallstudie zur Bewertung der KI-Bereitschaft eines großen Energieversorgers. Bei dieser Bewertung wurden die digitalen, datentechnischen, governancebezogenen und organisatorischen Grundlagen berücksichtigt, die zur Unterstützung einer skalierbaren KI-Implementierung erforderlich sind. Diese Erfahrung ist für die physikalische KI relevant, da die Zuverlässigkeit eines KI-gestützten physikalischen Systems nicht nur von einem Algorithmus abhängen kann, sondern auch von der Datenarchitektur, den verbundenen Systemen, den Implementierungsentscheidungen, der Betriebsumgebung und den damit verbundenen menschlichen Prozessen. "Der wichtige Wandel besteht nicht einfach darin, dass Unternehmen KI einführen. Vielmehr geht es darum, dass KI in Betriebsumgebungen integriert wird, in denen Menschen, Anlagen und sicherheitskritische Prozesse bereits miteinander interagieren. In diesem Zusammenhang müssen Unternehmen nicht nur verstehen, ob die Technologie wie beabsichtigt funktioniert, sondern auch, wie sie sich innerhalb des übergeordneten Betriebssystems verhält und wie Menschen darauf reagieren", sagte Dr. Alastair Mckenzie-Kerr , Regional Director of Health, Safety & Human Factors, EMEA bei J.S. Held, dessen Aufgabenbereich die Implementierung KI-gestützter EHS-Lösungen sowie die Einbindung menschlicher Faktoren in die Konstruktionsplanung und in Betriebssysteme umfasst. Neue Perspektiven zur Vorbereitung auf physische KI-Zwischenfälle

Im Rahmen seiner laufenden Untersuchung der Risiken physischer KI veröffentlicht J.S. Held zudem zwei Beiträge, die sich damit befassen, wie Unternehmen, Versicherer und Rechtsberater sich auf Zwischenfälle vorbereiten können, an denen KI-gestützte und autonome Systeme beteiligt sind. Der diese Woche im "Insurance Journal" veröffentlichte Artikel When AI Leaves the Screen, the Stakes Change, untersucht, was Unternehmen und Versicherer berücksichtigen sollten, wenn ein KI-gestütztes System zu einem Unfall, einem Geräteausfall, einer Betriebsunterbrechung oder einem sonstigen physischen Schaden beiträgt. Der Artikel erläutert, warum technische, digitale, auf menschliche Faktoren bezogene, versicherungsrechtliche, juristische und finanzielle Untersuchungen möglicherweise gemeinsam durchgeführt werden müssen. Der Artikel "When AI Leaves the Screen, the Evidence Changes: What In-House and Outside Counsel Should Do Before a Physical AI Incident, der als "Expert Analysis" in Law360 erscheinen wird, befasst sich damit, wie Rechtsabteilungen sich auf Schadensfälle und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit physischer KI vorbereiten können. Er erörtert Fragen der Beweismittelhoheit und -sicherung, System- und Softwareänderungen, Sensordaten, Betriebsprotokolle, Telemetrie, vertragliche Haftung, Anwaltsgeheimnis, behördliche Meldepflichten sowie die Koordination zwischen technischen und juristischen Teams. Gemeinsam beleuchten diese Perspektiven "Physical AI" vom Zeitpunkt des Eintritts der künstlichen Intelligenz in die Betriebsumgebung bis hin zu den Vorfällen, Untersuchungen, Ansprüchen und Streitigkeiten, die sich daraus ergeben können. Informationen zu J.S. Held J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen sowie Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen sowie ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die Kunden in die Lage versetzen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen. Mehr als 1500 Fachleute betreuen Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 75 % der Forbes-Top-20-Versicherungsunternehmen (90 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) sowie 71 % der Fortune-100-Unternehmen. J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB oder Ocean Tomo Investments, einem Teil von J.S. Held, Mitglied der FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt Kristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/js-held-setzt-interdisziplinares-fachwissen-bei-schadensfallen-und-streitigkeiten-im-bereich-physical-ai-ein-302946802.html



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