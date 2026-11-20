Bonn (ots) -Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO) ist seit August 2024 in Kraft getreten. Ihr Ziel: Ökosysteme stabilisieren, langfristig erhalten und natürliche Funktionen stärken. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW) bietet am 27. November von 10 bis 13:30 Uhr ein Dialogforum in Berlin für Vertreterinnen und Vertreter aus dem Wald an, um die WVO zu diskutieren. Die Veranstaltung wird im Live-Stream übertragen.Im Rahmen verschiedener Dialogformate der SDW mit Vertreterinnen und Vertretern aus Staats-, Kommunal- und Privatwald wurden bereits zentrale Einschätzungen zur EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO) gesammelt und in den Prozess des nationalen Wiederherstellungsplans (NWP) eingebracht. Im erneuten Dialog in Berlin, der als Live-Stream übertragen wird, wird über zentrale Einschätzungen zur WVO aus Staats-, Kommunal- und Privatwald berichtet. Des Weiteren finden Impulsvorträge von Expertinnen und Experten zur Umsetzung aus der Praxis statt. Abschließend gibt es eine Podiumsdiskussion, in der über Hürden und gemeinsame Lösungen für eine erfolgreiche Umsetzung der WVO gesprochen wird.EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO)Das Projekt "Dialogformate zur WVO" (https://www.sdw.de/dialog-wvo/) ist seit Oktober 2025 mit finanzieller Unterstützung der European Climate Foundation ins Leben gerufen worden. Das Ziel ist es, den Dialog zum Thema WVO und Wald in Deutschland zu fördern. Dazu fanden im Mai und Juni 2026 insgesamt drei Veranstaltungen mit Akteur:innen aus der Praxis (Staatswald, Kommunalwald und Privatwald) in einem Workshop-Format statt. Die Formate sollten dazu beitragen, dass die Akteur:innen ihre Bedenken und Sorgen zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO) äußern können und zusätzlich die Möglichkeiten der Verordnung sichtbar werden.Die Anmeldung finden Sie unter www.sdw.de/termine/details/wvo-berlin/Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Die SDW bringt sich durch Dialogveranstaltungen und Beteiligungsformate in politische Prozesse ein.Pressekontakt:Alexandra BieneckSchutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW)Kaiserstraße 12 | 53113 BonnTel.: 0228 945983-93Mail: alexandra.bieneck@sdw.deOriginal-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17688/6394567