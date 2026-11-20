Stuttgart (ots) -Damit die Digitalisierung der Pflege ihre Vorteile in der Versorgung tatsächlich entfalten kann, müssen alle Beteiligten im Gesundheitswesen verbindlich mitziehen. Das forderte Jan Stefan Griese, stellvertretender Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg und geschäftsführender Gesellschafter der Schönberg Pflege auf einer Fachveranstaltung des Verbands am vergangenen Mittwoch in Stuttgart. Pflegeeinrichtungen könnten die digitale Transformation nicht allein stemmen.Petra Krebs, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg, unterstrich die Verantwortung des Landes: "Das Motto des Fachtages 'Einfach mal machen' bringt es auf den Punkt. Digitalisierung muss konsequent von der Praxis gesteuert und umgesetzt werden. Die Pflegedienste und -einrichtungen müssen von Anfang an einbezogen werden." Das Land wolle die Einrichtungen über das Landeskompetenzzentrum PflegeDigitalBW entlang der Digitalisierungskette begleiten. Digitale Lösungen könnten den Alltag vereinfachen und mehr Zeit für Patientinnen und Patienten schaffen.Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienstes Hand in Hand und Mitglied des Vorstands der bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg, schilderte konkrete Vorteile der Telematikinfrastruktur: "Wir führen unsere Abrechnung über die TI durch und erhalten unsere Zahlungen von den Kranken- und Pflegekassen deutlich schneller." Für digital eingereichte Verordnungen häuslicher Krankenpflege erhalte er Genehmigungen oft am gleichen Tag. "Das ist großartig", sagt Oktay.Bernd Winkler, Geschäftsführer der Villa Rosenstein in Heubach, hat fast alle Prozesse digitalisiert und beste Erfahrungen gemacht. "Wir nutzen die Technologie, weil es den Menschen Möglichkeiten eröffnet. Wir sorgen für mehr Lebensqualität", so der Pflegeunternehmer.Im Mittelpunkt des Fachtags stand die Frage, wie Digitalisierung nicht nur technisch ermöglicht wird, sondern tatsächlich im Versorgungsalltag ankommt. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflegeeinrichtungen nahmen an der Veranstaltung teil. Fachvorträge, Best-Practice-Beispiele, Workshops und eine Podiumsdiskussion zeigten konkrete Einsatzmöglichkeiten. Die Teilnehmenden konnten zudem vor Ort Anträge für elektronische Heilberufsausweise (eHBA) und SMC-B-Karten stellen und ihre Erfahrungen über Live-Abfragen direkt in die Diskussion einbringen.Pressekontakt:Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der Landesgeschäftsstelle, Tel.: +49 711 960 4960, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6394564