HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Brenntag von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers habe gezeigt, dass ein bewährtes Geschäftsmodell repariert werde, anstatt einen ganz neuen Kurs einzuschlagen, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET

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