Bonn (ots) -Peter Wohlleben: "Der Wald ist viel stabiler, wenn wir ihn in Ruhe lassen"Stürme, Hitze, Dürre und Waldbrände - das Jahr 2026 hat der Natur viel abverlangt. In der aktuellen Ausgabe von phoenix persönlich spricht Moderatorin Inga Kühn mit Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben über den Zustand der deutschen Wälder, die Folgen des Klimawandels und die erstaunlichen Fähigkeiten von Bäumen und Bakterien.Wohlleben plädiert dafür, Wälder stärker sich selbst zu überlassen. Naturnahe, alte Laubwälder könnten Hitze und Trockenheit besser verkraften als forstwirtschaftlich geprägte Flächen. "Wälder ohne Nutzung sind viel stabiler, sind viel resilienter, sind größere Kohlenstoffspeicher", so Wohlleben. Deutschland müsse zudem mehr Flächen unter strengen Naturschutz stellen und seine internationalen Verpflichtungen einhalten.In seinem aktuellen Buch beschäftigt sich Peter Wohlleben mit dem Thema "Bakterien". Sie seien weit mehr als Krankheitserreger und spielten eine wichtige Rolle für Körper und Wohlbefinden. "Das ist ein entscheidender Teil von uns, den wir als Gesellschaft einfach die ganze Zeit übersehen haben."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6394576