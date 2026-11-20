Beim Altersvorsorgedepot setzt Smart InsurTech auf einen ganzheitlichen Ansatz: Durch die Verbindung von Vorsorgeanalyse und Tarifvergleich können Vermittler bestehende Vorsorgeformen gegenüberstellen, die individuelle Lage ihrer Kunden einordnen und im Anschluss konkrete Angebote vergleichen. Smart InsurTech setzt beim Altersvorsorgedepot auf Analyse und Tarifvergleich aus einem Guss für eine ganzheitliche Beratung: Durch die Verbindung der Vorsorgeanalyse in Smart Consult mit dem Tarifvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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