Ehemalige Kunden der Debeka können einen 2023 einbehaltenen kapitalmarktabhängigen Stornoabzug nur noch bis zum 31.12.2026 individuell einklagen. Verbraucherschützer verweisen zudem auf eine geplante Sammelklage gegen die verwendeten Stornoklauseln. Wer seine Lebens- oder Rentenversicherung bei der Debeka vorzeitig gekündigt hat, könnte von einem möglicherweise zu hohen Stornoabzug betroffen sein. Eine Rückforderung des 2023 einbehaltenen kapitalmarktabhängigen Stornoabzugs auf individuellem Klageweg ...

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