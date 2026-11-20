Nach einem dramatischen Kurseinbruch von fast 17 Prozent wehrt sich Deutz gegen schwere Vorwürfe eines US-Leerverkäufers. Im Mittelpunkt steht eine 1,6 Milliarden Euro schwere Übernahme, bei der angeblich wichtige Informationen verschwiegen wurden. Jetzt schlägt der Motorenbauer zurück - und die Aktie zeigt erste Erholungsversuche.Shortseller lässt Deutz-Aktie abstürzen Am Mittwoch geriet die Deutz-Aktie massiv unter Druck und stürzte um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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