Vaduz (ots) -Der Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" geht in die nächste Runde. Die schönsten Bücher des Jahres 2026 werden im Januar 2027 durch eine Fachjury erkoren. Im Zentrum der Jurierung steht dabei nicht der Inhalt der Publikation, sondern das vorbildlich gestaltete Buch.Am Wettbewerb können Auftraggebende, Buchgestaltende, Verlage oder herausgebende (verlegende) Institutionen bzw. Privatpersonen, sowie die Produzierenden (Druckereien, Buchbindereien) teilnehmen. Zugelassen zum diesjährigen Wettbewerb sind zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2026 publizierte Bücher. Massgebend für die Beurteilung der eingereichten Werke sind insbesondere das Konzept, die Gestaltung, die Umsetzung sowie die Produktion. Weitere Informationen sind dem Wettbewerbsreglement zu entnehmen.Der nationale Wettbewerb ist gleichzeitig auch Ausscheidung für die Teilnahme Liechtensteins am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt/Best Book Design from all over the World" in Leipzig. Alle Bücher, welche von der Jury das Prädikat "Ausgezeichnet" erhalten, werden zu diesem Wettbewerb eingereicht und an den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt gezeigt.Die Einreichung startet am 23. November 2026 und der Anmeldeschluss für den nationalen Wettbewerb ist Donnerstag, der 17. Dezember 2026.Wettbewerbsreglement und Titelmeldung können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert oder unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen -> Schönste Bücher aus Liechtenstein) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943723