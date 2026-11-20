München (ots) -Der Bayerische Rundfunk entwickelt sein TV-Programm konsequent weiter: Regionale Information kommt in die Primetime, Recherche und dokumentarische Erzählformen erhalten mehr Gewicht. Zugleich wird der BR noch stärker mit Formaten und Themen vor Ort in Bayern sein. Die geplanten Veränderungen sollen bis Sommer 2027 schrittweise wirksam werden.Grundlage der Reform sind die Strategieziele des BR ("Kompass 2035"): ein unverwechselbar bayerisches Angebot, starke journalistische Recherche, Generationengerechtigkeit sowie mehr Nähe und Dialog. Und das nicht nur im BR Fernsehen, sondern auch in der ARD Mediathek und auf weiteren digitalen Ausspielwegen. In Zukunft werden Formate noch konsequenter so entwickelt, dass sie sowohl linear als auch digital ihr Publikum finden. Damit reagiert der BR auf eine zentrale Herausforderung: Im Digitalen sind es weniger die klassischen Magazinformate als vielmehr längere Dokumentationen mit Hintergrund und Tiefgang, die alle Generationen erreichen und die einzigartige journalistische Kompetenz des BR unterstreichen. Mit der Programmreform erhalten erfolgreiche digitale Formate auch im Fernsehen starke und sichtbare Sendeplätze.Mehr BayernRegionale Information ist eine besondere Stärke des BR. Künftig soll sie im Fernsehen noch prominenter platziert werden. Geplant ist unter anderem, regionale Angebote wie "Frankenschau aktuell" und "Abendschau - Der Süden" aus dem Nachmittag in die reichweitenstärkere Zeit zwischen 19.00 und 20.00 Uhr zu führen. Über die genaue Platzierung wird derzeit mit den Redaktionen und Gremien beraten. Zudem soll "Wir in Bayern" als starkes regionales Angebot am Nachmittag weiterentwickelt und bis 18.00 Uhr verlängert werden. Service- und Verbraucherthemen können dort künftig gebündelt werden und ein breites Publikum erreichen.Mehr RechercheBestehende journalistische Marken werden inhaltlich und in ihren Erzählformen weiterentwickelt, wie u. a. "kontrovers" oder "mehr/wert" und "Stationen", um als dokumentarische und digital ausgerichtete Langformate Themen ausführlicher zu behandeln und Zusammenhänge verständlich zu machen. Damit knüpfen sie an bereits sehr erfolgreiche Formate wie "BR24 vor Ort" und "Kontrovers - Die Story" an.Mehr vor OrtDer BR will künftig noch häufiger dorthin gehen, wo die Lebenswirklichkeit der Menschen und gesellschaftliche Debatten tatsächlich stattfinden. Publikumsnahe Formate wie "jetzt red i" sollen deshalb gestärkt werden. Geplant sind mehr Ausgaben und noch mehr Präsenz vor Ort, um unterschiedlichen gesellschaftlichen Stimmen Raum zu geben. Auch andere bekannte Marken sollen künftig verstärkt aus den verschiedenen Regionen Bayerns senden - unter anderem das Kulturformat "Capriccio".BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth: "Der BR muss dort unverwechselbar sein, wo seine besondere Stärke liegt: bei den Menschen in Bayern und mit Journalismus, der umfassend recherchiert, Zusammenhänge verständlich macht, verschiedene Perspektiven beleuchtet. Deshalb stellen wir jetzt die Weichen für noch mehr regionale Informationund noch mehr Recherche. Wir entwickeln starke Marken weiter, schaffen mehr Raum für Tiefe und Dialog und denken unsere Angebote konsequent für digitale und lineare Nutzung zusammen. Nur so bleibt der BR für alle Generationen ein verlässlicher Begleiter und eine starke Stimme für Bayern."Die Reform ist als Transformationsprozess mit Blick auf die veränderte Mediennutzung angelegt und im Wirtschaftsplan 2027 abgebildet. Der Start der neuen und weiterentwickelten Formate ist zum Sommer 2027 vorgesehen.Pressekontakt:BR-PressestelleDiana SchardtE-Mail: diana.schardt@br.deTel. +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6394599