Taucha (ots) -Wer sich selbstständig machen möchte, bringt häufig bereits eine Geschäftsidee und jahrelange Berufserfahrung mit. Trotzdem geraten viele Gründungsvorhaben schon vor dem ersten Kunden ins Stocken. Zu viel Vorbereitung, fehlende Vertriebserfahrung oder unrealistische finanzielle Erwartungen können den Start erheblich erschweren. Welche sieben Fehler angehende Gründer vermeiden sollten und worauf es stattdessen ankommt, erklärt Gründungsberater Tobias Wolfrum im Folgenden.Der Schritt in die Selbstständigkeit verändert mehr als nur den beruflichen Alltag. Wer bislang vor allem für seine fachliche Arbeit verantwortlich war, muss plötzlich Kunden gewinnen, Preise kalkulieren und wirtschaftliche Risiken einschätzen. Gerade diese unternehmerischen Aufgaben werden bei der Gründung häufig unterschätzt. Manche investieren viel Zeit in die Vorbereitung ihres Außenauftritts, andere halten zu lange an einer ungeprüften Geschäftsidee fest oder schieben die Kundengewinnung auf. Dabei können solche Entscheidungen bereits vor dem ersten Auftrag darüber bestimmen, wie tragfähig das spätere Unternehmen ist. "Eine gute Leistung allein reicht nicht aus. Wer selbstständig sein möchte, muss auch verstehen, wie daraus ein Geschäft entsteht, für das Kunden tatsächlich bezahlen", erklärt Gründungsberater Tobias Wolfrum.Dass fachliche Kompetenz allein nicht genügt, hat Tobias Wolfrum selbst erfahren. Mit 19 Jahren gründete er nach seiner Ausbildung zum Mediengestalter sein erstes Unternehmen, musste die Selbstständigkeit nach rund vier Jahren jedoch wieder aufgeben, weil er seine Leistungen nicht ausreichend verkaufen konnte. Mit dem Vertrieb war er allerdings schon zuvor in Berührung gekommen: Bereits bei seinem ersten Ferienjob arbeitete er als Outbound-Agent am Telefon. Inzwischen blickt er auf 20 Jahre Vertriebserfahrung zurück, übernahm unter anderem Führungsverantwortung bei DHL Express und hat insgesamt sieben eigene Unternehmen gegründet. Heute unterstützt er mit Tobias Wolfrum Consulting angehende Gründer dabei, aus ihrer beruflichen Expertise ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Rund 150 Menschen hat er auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit bereits persönlich begleitet, über sein Expertennetzwerk werden jährlich mehr als 600 Gründungen betreut. Dabei begegnen ihm immer wieder typische Fehler, die den Erfolg einer Selbstständigkeit bereits vor dem ersten Kunden gefährden können.1. Gründer verlieren sich in Logo und Website statt Kunden zu gewinnenEin professionelles Logo, eine moderne Website und ein einprägsamer Firmenname gehören für viele angehende Gründer zu den ersten Aufgaben. Doch wer wochenlang am Außenauftritt feilt, ohne die Nachfrage nach seinem Angebot zu prüfen, setzt die falschen Prioritäten. Schließlich sagt eine ansprechende Website noch nichts darüber aus, ob potenzielle Kunden die angebotene Leistung tatsächlich benötigen und dafür bezahlen möchten. Im schlimmsten Fall fließen so Zeit und Geld in ein Geschäftsmodell, dessen wirtschaftliche Grundlage noch völlig ungeklärt ist.Tobias Wolfrum empfiehlt deshalb, möglichst früh mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Welche Probleme beschäftigen sie? Welche Lösungen nutzen sie bisher? Und was müsste ein neues Angebot leisten, damit sie dafür bezahlen würden? Die Antworten helfen Gründern, ihr Angebot am tatsächlichen Bedarf auszurichten und unnötige Investitionen zu vermeiden. Denn während ein professionelles Logo noch keinen einzigen Auftrag bringt, kann schon das erste Kundengespräch den Grundstein für ein tragfähiges Geschäft legen.2. Gründer halten zu lange an ihrer ersten Idee festRund 95 Prozent der Gründer, die Tobias Wolfrum betreut, bringen bereits eine Geschäftsidee mit. Doch nicht immer ist diese auch die wirtschaftlich sinnvollste. Häufig zeigt sich erst bei der Weiterentwicklung, dass eine zweite oder dritte Variante besser funktioniert. Wer dagegen an seiner ursprünglichen Vorstellung festhält und jedes Detail perfektionieren möchte, riskiert, bessere Möglichkeiten zu übersehen. Statt ihre erste Idee als endgültiges Konzept zu betrachten, sollten Gründer deshalb offen für Veränderungen bleiben. Dazu gehört, einzelne Leistungen zunächst im kleinen Rahmen zu testen, Erfahrungen auszuwerten und das Angebot entsprechend anzupassen. So kann aus einer anfänglichen Vorstellung schrittweise ein Geschäftsmodell entstehen, das nicht nur zur eigenen Expertise passt, sondern sich auch wirtschaftlich trägt. Die erste Idee ist schließlich nur der Ausgangspunkt. Ob daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell wird, zeigt sich nicht allein am Schreibtisch, sondern vor allem im Austausch mit potenziellen Kunden.3. Das Angebot richtet sich an die falschen KundenWer eine Leistung besonders gut beherrscht, geht häufig davon aus, dass sich dafür auch genügend Interessenten finden werden. Doch fachliche Qualität und wirtschaftliche Nachfrage sind zwei unterschiedliche Dinge. Entscheidend ist nicht nur, wer von einem Angebot profitieren könnte, sondern auch, wer tatsächlich bereit ist, dafür zu bezahlen. Gerade bei Dienstleistungen können Nutzer, Entscheidungsträger und Käufer unterschiedliche Personen sein. Wer diesen Unterschied übersieht, riskiert, sein Angebot an der falschen Zielgruppe auszurichten.Wie wichtig eine klare Positionierung ist, zeigt das Beispiel eines Yogastudios. Statt mit allgemeinen Kursen eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, könnte sich ein Studio gezielt auf werdende Mütter spezialisieren und passende Zusatzleistungen anbieten. Ob sich diese Ausrichtung wirtschaftlich lohnt, hängt allerdings von der tatsächlichen Nachfrage und Zahlungsbereitschaft ab. Deshalb sollten angehende Unternehmer frühzeitig prüfen, für wen ihre Leistung einen konkreten Nutzen bietet und welche Kundengruppe sich damit wirtschaftlich erreichen lässt.4. Die Kundengewinnung wird zu lange aufgeschobenEin guter Kundenstamm entsteht nicht von allein. Trotzdem zögern viele Menschen nach dem Schritt in die Selbstständigkeit, aktiv auf potenzielle Kunden zuzugehen. Oft fehlen ihnen die nötigen Kontakte oder die Erfahrung im Vertrieb. Doch wer deshalb darauf wartet, dass Interessenten von selbst auf das eigene Angebot aufmerksam werden, verliert wertvolle Zeit und riskiert finanzielle Engpässe. Wie schwerwiegend dieser Fehler sein kann, weiß Tobias Wolfrum aus eigener Erfahrung. "Ich war fachlich gut und trotzdem nach vier Jahren am Ende, weil ich nicht verkaufen konnte. Vertrieb ist kein Talent, das man hat oder nicht hat. Vertrieb ist ein Handwerk, und Handwerk kann man lernen", sagt der Gründungsberater rückblickend.Umso wichtiger ist es, frühzeitig vertriebliche Fähigkeiten aufzubauen. Dazu gehört, potenzielle Kunden anzusprechen, Kooperationen anzubahnen und den Nutzen des eigenen Angebots überzeugend zu vermitteln. Wie sich das praktisch umsetzen lässt, zeigt ein Beispiel aus der Gründungsberatung: Soll eine Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen entstehen, wird die Kontaktaufnahme zunächst gemeinsam vorbereitet. Das anschließende Gespräch führt der Gründer jedoch selbst. So sammelt er Erfahrungen und gewinnt die nötige Sicherheit, um künftig eigenständig neue Kunden zu gewinnen.5. Absagen werden zu persönlich genommenEin abgelehntes Angebot, ein verlorener Auftrag oder ein erfolgloses Kundengespräch: Rückschläge gehören zur Selbstständigkeit dazu. Dennoch fällt es vielen angehenden Unternehmern schwer, mit einem Nein umzugehen. Sie zweifeln an ihren Fähigkeiten oder vermeiden weitere Gespräche aus Angst vor erneuter Ablehnung. Damit verpassen sie nicht nur mögliche Aufträge, sondern auch die Chance, aus ihren Erfahrungen zu lernen.Diese Unsicherheit zeigt sich mitunter sogar bei Förderanträgen. Wird eine Unterstützung abgelehnt, sehen manche Betroffene darin bereits ein grundsätzliches Hindernis für ihre Selbstständigkeit. Dabei sagt eine einzelne Absage wenig über die wirtschaftlichen Chancen einer Geschäftsidee aus. Entscheidend ist, die Gründe zu verstehen, berechtigte Kritik ernst zu nehmen und daraus die nächsten Schritte abzuleiten. Gerade im Vertrieb richtet sich eine Absage schließlich meist nicht gegen die Person, sondern gegen das konkrete Angebot, den Preis oder den Zeitpunkt. Wer gezielt nachfragt, warum sich ein potenzieller Kunde dagegen entschieden hat, erhält wertvolle Einblicke in dessen Bedürfnisse und kann sein Angebot entsprechend verbessern. So wird aus einem vermeintlichen Rückschlag eine kostenlose Form der Marktforschung, die Gründern hilft, ihre nächsten Schritte gezielter zu planen.6. Umsatz und Einkommen werden verwechselt2.500 Euro im Monat reichen für den Lebensunterhalt - also muss die Selbstständigkeit genau diesen Betrag einbringen? Diese Rechnung geht häufig nicht auf. Denn vom Umsatz müssen zunächst betriebliche Kosten, Steuern, Krankenversicherung und Altersvorsorge gedeckt werden. Auch Rücklagen für schwächere Monate dürfen nicht fehlen. Wer nur seinen privaten Bedarf berücksichtigt, setzt die Umsatzziele zu niedrig an und riskiert finanzielle Engpässe. "Umsatz ist nicht das, was man verdient. Umsatz ist das, was durch die eigenen Hände geht. Entscheidend ist, was am Ende übrig bleibt", erklärt Tobias Wolfrum.Ein vereinfachtes Rechenbeispiel verdeutlicht den Unterschied: Erzielt ein Selbstständiger monatlich 5.000 Euro Umsatz und hat 1.000 Euro betriebliche Ausgaben, bleiben zunächst 4.000 Euro Gewinn vor Steuern. Davon müssen unter anderem noch Einkommensteuer, Krankenversicherung und Altersvorsorge finanziert werden. Die tatsächlich privat verfügbare Summe fällt entsprechend geringer aus.Eine realistische Planung muss deshalb zeigen, welchen Umsatz das Unternehmen tatsächlich erwirtschaften muss und wie viel Kapital für die Anlaufphase benötigt wird. Dabei sollten auch Zeiten mit wenigen Aufträgen berücksichtigt werden. Wer von Beginn an auf ausreichende Einnahmen angewiesen ist, gerät schnell unter Entscheidungsdruck. Langfristig helfen wiederkehrende Umsätze und verlässliche Geschäftsabläufe dabei, finanzielle Schwankungen abzufedern und die Selbstständigkeit wirtschaftlich abzusichern.7. Mögliche Förderungen werden zu spät geprüftWer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen Unterstützung bei der Vorbereitung seiner Selbstständigkeit erhalten. Eine Möglichkeit bietet der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS). Damit kann die Agentur für Arbeit beziehungsweise das Jobcenter beispielsweise ein zugelassenes Existenzgründungscoaching fördern. Bei entsprechender Bewilligung werden die förderfähigen Kosten übernommen.Allerdings informieren sich viele angehende Unternehmer erst über solche Möglichkeiten, wenn ihre Gründung bereits weit fortgeschritten ist. Dabei sollten Förderungen frühzeitig geprüft werden, da eine Bewilligung vor Beginn der jeweiligen Maßnahme erforderlich ist. Ob eine Unterstützung infrage kommt, entscheidet die zuständige Stelle anhand der individuellen Voraussetzungen. Ein automatischer Anspruch besteht nicht. Auch der Gründungszuschuss kann beim Schritt aus der Arbeitslosigkeit relevant sein. Er richtet sich an Menschen, die aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I heraus eine hauptberufliche Selbstständigkeit aufnehmen möchten, und wird von der Agentur für Arbeit als Ermessensleistung vergeben. Voraussetzung ist unter anderem, dass eine fachkundige Stelle die Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens bestätigt. Deshalb sollten Gründer ihren Businessplan einschließlich der Finanzplanung sorgfältig ausarbeiten, bevor sie den Antrag stellen.Tobias Wolfrum Consulting: Mit der richtigen Unterstützung typische Gründungsfehler vermeidenEine erfolgreiche Selbstständigkeit beginnt nicht damit, alles von Anfang an richtig zu machen. Entscheidend ist, die richtigen Prioritäten zu setzen, Risiken realistisch einzuschätzen und aus Erfahrungen zu lernen. Doch gerade die eigenen Wissenslücken lassen sich oft nur schwer erkennen. Tobias Wolfrum zieht dafür einen Vergleich zum Autofahren: Selbst wer aufmerksam in alle Spiegel schaut, kann nicht sehen, was sich im toten Winkel befindet. Ähnlich geht es vielen Gründern, die bestimmte Risiken oder Möglichkeiten schlicht nicht erkennen können, weil ihnen die entsprechende Erfahrung fehlt. Ein Sparringspartner hilft dabei, diese blinden Flecken aufzudecken und neue Perspektiven einzunehmen.Genau hier setzt Tobias Wolfrum Consulting an. Das Unternehmen unterstützt angehende Unternehmer mit einem Netzwerk aus 31 Experten, die unterschiedliche Fachkenntnisse und eigene Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis einbringen. Im gemeinsamen Sparring hinterfragen sie Geschäftsideen, geben kritisches Feedback und entwickeln mit den Gründern konkrete Handlungsschritte, um ihre Vorhaben schneller voranzubringen. Die gesamte Begleitung erfolgt online und steht damit Gründern in ganz Deutschland offen. Zum Team gehören auch erfahrene AVGS-Coaches, die mögliche Fördervoraussetzungen prüfen und bei der Vorbereitung entsprechender Anträge unterstützen. Liegt eine Bewilligung vor, kann ein förderfähiges Gründungscoaching über den AVGS finanziert werden.Dabei geht es nicht darum, den Gründern Entscheidungen abzunehmen, sondern ihnen die nötige Orientierung für ihren eigenen Weg zu geben. Die Verantwortung für die Umsetzung bleibt bei ihnen selbst. "Gründer müssen nicht jeden Fehler selbst machen. Und nicht jede Selbstständigkeit muss zu einem großen Unternehmen werden. Wer sich mit seiner eigenen Arbeit eine Existenz aufbaut, hat bereits viel erreicht", betont Tobias Wolfrum abschließend.Sie möchten sich selbstständig machen und herausfinden, welche Schritte für Ihr Vorhaben jetzt sinnvoll sind? Dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen 15-minütigen Klarheitscheck mit den Experten von Tobias Wolfrum Consulting (http://www.tobiaswolfrum.de) und klären Sie gemeinsam, wo Ihre Gründung aktuell steht und welche Möglichkeiten für Ihren weiteren Weg infrage kommen!Pressekontakt:Tobias Wolfrum ConsultingTel.: 034298 573120E-Mail: info@tobiaswolfrum.deWebsite: www.tobiaswolfrum.deOriginal-Content von: Tobias Wolfrum Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183631/6394612