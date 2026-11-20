BERLIN (dpa-AFX) - Mit ihren Jugendprotesten zielt die Bundesschülerkonferenz auf konkrete Verbesserungen im Schulalltag - vom besseren Unterricht über Unterstützung bei psychischen Problemen bis zu sanierten Schultoiletten. Dies stellte Generalsekretärin Amy Kirchhoff vor einer geplanten Demonstration in Berlin klar. Die Bundesschülerkonferenz wird auch vom Bundeselternrat, von der Gewerkschaft GEW und Fridays for Future unterstützt.

Schule sei für junge Menschen ein Lebensort, sagte Kirchhoff. "Ein Lebensort, an dem Kinder und Jugendliche acht Stunden am Tag sitzen, wo die Decke nicht tropfen darf und die Toilette funktionieren muss." Es sei der Ort, der jungen Menschen beibringe, wie Demokratie funktioniere. "Demokratie ist nichts, was einfach so passiert, Demokratie ist etwas, was man lernt, und Demokratie ist die Hauptaufgabe von Schulen."

Rüge an Dobrindt



Die mit bis zu 5.000 Teilnehmern geplante Demonstration der Bundesschülerkonferenz am Nachmittag am Brandenburger Tor ist eine von vielen Aktionen in ganz Deutschland.

Getrennt von der Bundesschülerkonferenz mobilisiert auch die Gruppe "Gen Z regelt". Bei einer ersten Protestwelle Ende Oktober hielt die Schülerkonferenz Distanz, doch nun sagte Kirchhoff: "In der Sache sind wir eigentlich vereint, insbesondere im Bereich der Bildung, und das ist das, was zählt."

Yasin Hinz von Fridays for Future kritisierte, dass nicht über die Forderungen der jungen Leute gesprochen werde, sondern die "Protestierenden dann zum Problem erklärt" würden. "An die Bundesregierung, insbesondere an Herrn Bundesminister (Alexander) Dobrindt: Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Unsere Anliegen dürfen nicht hinter Debatten verschwinden." Die "rassistischen Aussagen und Zuschreibungen" verurteile er ausdrücklich, sagte Hinz.

Bei einer ersten Protestwelle von "Gen Z regelt" Ende Oktober hatten zunächst Zehntausende friedlich demonstriert. Später kam es unter anderem in Frankfurt am Main zu Krawallen. Dazu sagte Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) damals: "Es gab friedliche Demonstrationen, die dann Richtung Abend gekapert worden sind von gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten."/vsr/DP/mis