Dresden (ots) -Wer ein älteres Haus renoviert, weiß häufig nicht, was sich unter alten Bodenbelägen oder hinter Verkleidungen verbirgt. Taucht während der Arbeiten plötzlich verdächtiges Material auf, stehen Eigentümer vor einer schwierigen Entscheidung: Können sie bedenkenlos weitermachen oder müssen sie mit einer Schadstoffbelastung rechnen? Michael Limmer von der Obolus Clearance GmbH erklärt, worauf es jetzt ankommt.Beim Entfernen eines alten Bodenbelags kommt plötzlich schwarzer Kleber zum Vorschein. Die Handwerker sind bereits vor Ort, der neue Fußboden ist bestellt und die nächsten Arbeiten stehen unmittelbar bevor. Doch dann fällt das Wort Asbest. Für viele Haus- und Wohnungseigentümer beginnt damit eine unangenehme Situation: Sie möchten ihre Renovierung möglichst ohne Verzögerung abschließen, wissen aber nicht, ob von dem entdeckten Material eine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Hinzu kommt die Unsicherheit darüber, welche Kosten entstehen könnten und ob bereits durchgeführte Arbeiten problematisch waren. Manche suchen deshalb zunächst im Internet nach vergleichbaren Bildern, andere hoffen, dass sich der Verdacht von selbst erledigt. "Gerade wenn die Arbeiten schon laufen, ist die Versuchung groß, erst einmal weiterzumachen. Wird dabei tatsächlich asbesthaltiges Material beschädigt, können jedoch Fasern freigesetzt werden, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen", erklärt Michael Limmer, Geschäftsführer der Obolus Clearance GmbH."Ein Verdacht bedeutet noch lange nicht, dass tatsächlich Asbest vorhanden ist. Umso wichtiger ist es, die Situation fachlich einzuordnen, bevor Maßnahmen ergriffen werden, die möglicherweise gar nicht notwendig sind", betont Michael Limmer weiter. Als Sachverständiger für Gebäudeschadstoffe ist er mit der Obolus Clearance GmbH deutschlandweit auf die Erkundung und Sanierung von Gebäudeschadstoffen spezialisiert. Neben Asbest gehören insbesondere künstliche Mineralfasern zu den Materialien, mit denen sich das Unternehmen regelmäßig beschäftigt. Sein Fachwissen verbindet Michael Limmer mit praktischer Erfahrung aus unterschiedlichen Schadstofffällen sowie kontinuierlicher Weiterbildung durch Seminare, Fachlehrgänge und den Austausch mit Sachverständigen und Planern. Auch in einer Frontal21-Dokumentation über Asbest in Bestandsgebäuden wurde er als Fachmann aus der Sanierungspraxis einbezogen.Asbestverdacht bei der Renovierung: Diese Fehler sollten Eigentümer vermeidenWer bei Renovierungsarbeiten möglicherweise asbesthaltiges Material entdeckt, sollte vor allem vermeiden, die betroffene Stelle weiter zu bearbeiten. Denn solange nicht feststeht, worum es sich handelt, lässt sich auch das damit verbundene Risiko nicht zuverlässig beurteilen. Besonders problematisch können Tätigkeiten wie Bohren, Schleifen, Fräsen oder das gewaltsame Herausreißen alter Materialien sein. Enthalten diese tatsächlich Asbest, können durch die mechanische Bearbeitung gesundheitsschädliche Fasern freigesetzt werden. Michael Limmer empfiehlt deshalb, die Arbeiten am verdächtigen Material zunächst zu unterbrechen, unnötige Staubentwicklung zu vermeiden und den betroffenen Bereich abzugrenzen. Auch unbefugte Personen sollten sich dort vorerst nicht aufhalten. "Ich kann gut verstehen, dass Eigentümer in einer solchen Situation möglichst schnell Gewissheit haben möchten. Allerdings lässt sich ein Verdacht nicht dadurch klären, dass man das Material auf eigene Faust genauer untersucht", erklärt Michael Limmer.Statt selbst nachzuforschen, sollten Eigentümer daher zunächst die vorhandene Situation möglichst unverändert lassen und die wichtigsten Informationen zur Fundstelle zusammentragen. Dazu gehört beispielsweise, wo das verdächtige Material entdeckt wurde, ob es bereits beschädigt ist und welche Arbeiten dort stattgefunden haben. Auch die ursprünglich geplanten Renovierungsschritte sind für die spätere Beurteilung relevant. Schließlich macht es einen Unterschied, ob ein Bauteil unbeschädigt geblieben ist oder bereits aufgebrochen beziehungsweise abgeschliffen wurde. Diese Angaben helfen Fachleuten, die Ausgangssituation einzuschätzen und die nächsten Schritte festzulegen. Eine umfassende Sanierung ist damit keineswegs automatisch erforderlich. Welche Maßnahmen tatsächlich notwendig sind, lässt sich erst beurteilen, wenn die Art des Materials und eine mögliche Schadstoffbelastung fachlich geklärt wurden.Warum Fotos keine zuverlässige Einordnung ermöglichenSind die Arbeiten am verdächtigen Material unterbrochen, möchten Eigentümer meist möglichst schnell wissen, womit sie es zu tun haben. Häufig wird deshalb zunächst ein Foto der Fundstelle gemacht und an einen Fachbetrieb geschickt. Tatsächlich können Bilder dabei helfen, die bauliche Situation besser einzuschätzen. Ob ein Material Asbest enthält, lässt sich daraus jedoch nicht zuverlässig ableiten. Auch auffällige Merkmale wie schwarzer Bodenkleber, das Baujahr eines Hauses oder alte Bauunterlagen liefern keinen eindeutigen Nachweis. Gerade bei Bestandsimmobilien ist häufig nicht vollständig dokumentiert, welche Materialien im Laufe der Jahrzehnte verbaut wurden. "Wir bekommen regelmäßig die Frage gestellt, ob ein bestimmtes Material gefährlich ist. Ohne eine entsprechende Untersuchung wäre es aber unseriös, allein anhand eines Fotos oder einer Beschreibung Entwarnung zu geben", erklärt Michael Limmer von der Obolus Clearance GmbH.Für eine belastbare Beurteilung müssen Fachleute zunächst erfassen, welches Bauteil betroffen ist, wie groß der entsprechende Bereich ist und ob dort bereits Arbeiten stattgefunden haben. Je nach Situation kann anschließend eine Besichtigung vor Ort sowie eine fachgerechte Probeentnahme mit Laboranalyse notwendig sein. Eigentümer sollten die Probe dabei nicht selbst entnehmen, da bereits dadurch möglicherweise enthaltene Asbestfasern freigesetzt werden können. Die Untersuchung zeigt schließlich, ob tatsächlich eine Belastung vorliegt. Bestätigt sich der Verdacht nicht, lassen sich unnötige Sanierungsmaßnahmen vermeiden. Wird hingegen Asbest nachgewiesen, muss fachlich beurteilt werden, welche Konsequenzen sich daraus für die geplante Renovierung ergeben.Über 10.000 Euro Sanierungskosten: Wenn Asbest zum Renovierungsproblem wirdWelche Folgen ein bestätigter Asbestfund haben kann, zeigt ein Fall aus einer Frontal21-Dokumentation, in der auch Michael Limmer als Fachmann zu Wort kam. Eine Familie wollte in ihrem Haus aus den 1960er-Jahren eine Fußbodenheizung installieren lassen. Dabei entdeckte ein Handwerker schwarzen Kleber unter einem alten Bodenbelag. Eine anschließende Untersuchung bestätigte, dass das Material Asbest enthielt. Später wurden weitere belastete Bereiche entdeckt, unter anderem in einem Nebenraum und unter einer Duschwanne. Die Renovierung musste deshalb zunächst zurückgestellt werden. Laut Dokumentation verursachte die notwendige Schadstoffsanierung Kosten von mehr als 10.000 Euro und verzögerte das Vorhaben um ungefähr zwei Monate. "Wird eine Belastung erst während der Renovierung festgestellt, müssen häufig bereits geplante Arbeitsschritte neu abgestimmt werden. Das kann den gesamten Bauablauf beeinflussen", erklärt Michael Limmer.Wie aufwendig die notwendigen Maßnahmen ausfallen, hängt allerdings vom jeweiligen Befund ab. Nicht jeder Asbestfund führt automatisch zu einer umfangreichen Sanierung oder vergleichbaren Kosten. Entscheidend sind unter anderem das betroffene Material, dessen Zustand, die Größe der belasteten Fläche und die geplanten Arbeiten. Ein unbeschädigtes Bauteil, das von der Renovierung nicht betroffen ist, muss beispielsweise anders beurteilt werden als ein Bodenbelag, der vollständig entfernt werden soll. Erst anhand dieser Informationen können entsprechend qualifizierte Fachleute festlegen, welche Maßnahmen erforderlich sind und wie sich diese in den weiteren Renovierungsablauf integrieren lassen.Von der Planung bis zur Sanierung: Wie die Obolus Clearance GmbH Eigentümer bei der Asbestsanierung unterstütztNach einem bestätigten Asbestfund stehen Eigentümer vor der Frage, wie es mit ihrer Renovierung weitergeht. Dabei kommt es nicht nur auf den Preis, sondern vor allem auf die fachliche Eignung des beauftragten Unternehmens an. Denn eine unsachgemäße Sanierung kann zusätzliche Kosten verursachen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Die Obolus Clearance GmbH setzt deshalb auf qualifizierte Mitarbeiter, eine sorgfältige Planung und klar abgestimmte Abläufe. Zunächst prüfen die Experten, welche Bereiche betroffen sind und welche Maßnahmen notwendig werden. Dabei fließen die Untersuchungsergebnisse ebenso ein wie die baulichen Gegebenheiten und die geplanten Renovierungsarbeiten. Anschließend erstellt das Team ein Angebot und plant die erforderlichen Schutzmaßnahmen sowie den weiteren Ablauf. Je nach Schadstofffall gehören dazu die Vorbereitung der Baustelle, notwendige behördliche Anzeigen und Abstimmungen sowie die fachgerechte Entfernung und Entsorgung belasteter Materialien. Nach Abschluss der Sanierung wird der betroffene Bereich entsprechend den geltenden Anforderungen kontrolliert beziehungsweise freigegeben.Damit die Arbeiten sicher und fachgerecht durchgeführt werden können, setzt Michael Limmer auf geschulte Mitarbeiter. Auch Beschäftigte aus den Bereichen Vertrieb, Analytik und Ausführung verfügen über entsprechende Asbest-Sachkunde. Regelmäßige Weiterbildungen sorgen dafür, dass das notwendige Fachwissen auf dem aktuellen Stand bleibt. Darüber hinaus legt das Unternehmen Wert auf eine gute Erreichbarkeit, klare Absprachen und schnelle Rückmeldungen. So wissen Eigentümer, welche Schritte anstehen und wie sich die Sanierung mit den weiteren Renovierungsarbeiten vereinbaren lässt. "Bei einem Asbestverdacht ist weder Panik noch unbedachtes Weiterarbeiten die richtige Reaktion. Entscheidend ist, zuerst Klarheit zu schaffen und dann die notwendigen Schritte einzuleiten", fasst Michael Limmer zusammen.Sie planen eine Sanierung, einen Umbau oder Rückbau und möchten mögliche Schadstoffbelastungen frühzeitig klären? Dann melden Sie sich jetzt bei Michael Limmer und seinem Team der Obolus Clearance GmbH (https://obolus-group.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Obolus GroupObolus Clearance GmbHGeschäftsführer: Michael Limmer und Vincent SteinigenE-Mail: info@obolus-group.deWebsite: https://obolus-group.de/Original-Content von: Obolus Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183632/6394624