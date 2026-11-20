Apple will offenbar auf den Trend der KI-Agenten aufspringen. Laut einer Stellenausschreibung arbeitet der iPhone-Konzern daran, agentische Workflows auf dem Mac zu ermöglichen. Was dadurch schon jetzt zu Apples KI-Tool bekannt ist. Mittlerweile haben zahlreiche KI-Unternehmen ihre Version eines agentischen Assistenten vorgestellt, der User:innen im Alltag Aufgaben abnehmen soll. Nach OpenAI und Anthropic hat sich zuletzt Meta mit Muse in diese Liste ...

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