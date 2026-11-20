Stuttgart (ots) -Wenn bei Diabetes oder Durchblutungsstörungen eine Beinamputation droht, stehen Patienten und Angehörige vor schwierigen Entscheidungen. Medizinische Befunde sind oft schwer verständlich, die Angst vor dem Verlust der Selbstständigkeit ist groß. Mit Elite Medical Consulting möchte Dr. med. Johannes Link Betroffenen künftig mehr Orientierung bieten. Was hinter dem geplanten Beratungsangebot steckt und welche Motivation ihn antreibt, erfahren Sie hier.Für viele ältere Patienten ist es bereits eine Herausforderung, die eigene Erkrankung und die damit verbundenen Behandlungsmöglichkeiten vollständig zu verstehen. Kommen mehrere gesundheitliche Probleme zusammen, wird die Situation noch komplizierter. Besonders bei Diabetesfolgen und Gefäßerkrankungen müssen unterschiedliche medizinische Faktoren berücksichtigt werden, die für Laien kaum zu überblicken sind. Häufig sind es deshalb die erwachsenen Kinder, die Arztgespräche begleiten, nach Informationen suchen und versuchen, die nächsten Schritte gemeinsam mit ihren Eltern zu planen. Doch auch sie stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, notwendige Untersuchungen einzuordnen, mögliche Behandlungswege zu verstehen und die Folgen einzelner Entscheidungen abzuschätzen. "Wer seine Erkrankung und die medizinischen Möglichkeiten nicht ausreichend versteht, übersieht im Zweifel wichtige Behandlungsschritte oder trifft Entscheidungen, die sich später nicht mehr rückgängig machen lassen", warnt Dr. med. Johannes Link von Elite Medical Consulting."Umso wichtiger ist eine verständliche Aufklärung, die über das einzelne Arztgespräch hinausgeht und auch die Angehörigen einbezieht. Dabei muss immer die Frage im Mittelpunkt stehen, welcher Behandlungsweg zur individuellen Situation und zu den Wünschen des Patienten passt", erklärt Dr. med. Johannes Link. Der Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie verfügt über mehr als 30 Jahre klinische Erfahrung und beschäftigt sich seit seiner Zeit als Assistenzarzt mit Menschen, deren Mobilität und Lebensqualität durch chronische Wunden und Gefäßerkrankungen bedroht sind. In seiner langjährigen Tätigkeit lernte er konservative Behandlungsverfahren ebenso kennen wie kathetergestützte Eingriffe und offene gefäßchirurgische Operationen. Dabei wurde ihm zunehmend bewusst, dass medizinische Versorgung allein nicht sämtliche Fragen von Patienten und Angehörigen beantworten kann. Besonders die Unsicherheit vor einer möglichen Amputation beschäftigt ihn. Deshalb baut er mit Elite Medical Consulting ein internationales Beratungsangebot auf, mit dem er Patienten und Angehörigen künftig medizinisches Wissen verständlich vermitteln, individuelle Fragen klären und sie bei der Orientierung im Behandlungsprozess unterstützen möchte.Mehr als 30 Jahre Gefäßchirurgie: Was Dr. med. Johannes Link antreibtWelche Behandlung bei einer schweren Gefäßerkrankung sinnvoll ist, hängt von zahlreichen medizinischen Faktoren ab. Der erfahrene Gefäßchirurg kennt aus seiner langjährigen klinischen Tätigkeit sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen unterschiedlicher Behandlungsverfahren. Dabei hat er immer wieder erlebt, dass selbst medizinisch sinnvolle Maßnahmen problematisch werden können, wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge erfolgen. Für Patienten ist diese Komplexität häufig nur schwer zu überblicken. Neben seiner praktischen Tätigkeit beschäftigt sich Dr. med. Johannes Link deshalb intensiv mit medizinischen Leitlinien, Fachliteratur und dem Austausch mit anderen Disziplinen. Mehr als 100 Fachvorträge im In- und Ausland sowie seine Mitarbeit am 2019 mit dem Thomas-Fuchsberger-Preis ausgezeichneten Aufklärungsprojekt "Gesunde Zucker-Quiz" verdeutlichen sein langjähriges Engagement für die Vermittlung medizinischen Wissens.Wie schwierig es für Betroffene sein kann, die eigene Situation richtig einzuschätzen, erlebt er auch im direkten Patientenkontakt. Häufig tauchen wichtige Fragen erst nach einem Arztgespräch auf, wenn Patienten und Angehörige versuchen, das Gehörte zu verarbeiten. Hinzu kommt, dass im Klinikalltag nur begrenzt Zeit bleibt, um komplexe Zusammenhänge ausführlich zu besprechen. "Die Ärzte im Krankenhaus leisten viel, aber manche Fragen lassen sich nicht in einem einzigen Gespräch klären. Patienten brauchen oft Zeit, um Informationen zu verarbeiten, nachzufragen und die nächsten Schritte mit ihren Angehörigen zu besprechen", erläutert Dr. med. Johannes Link. Dass dieser Bedarf nicht an Landesgrenzen endet, zeigen ihm auch Anfragen aus dem Ausland. Mit Elite Medical Consulting richtet er sich deshalb zunächst an internationale Selbstzahler außerhalb Europas, wobei Nigeria als erster Zielmarkt im Fokus steht. Seiner klinischen Tätigkeit bleibt er weiterhin treu.Elite Medical Consulting: Medizinische Entscheidungen besser verstehenDamit Patienten und Angehörige auch außerhalb des Krankenhauses Unterstützung bei der Einordnung medizinischer Fragen erhalten, setzt Dr. med. Johannes Link mit Elite Medical Consulting auf verständliche digitale Lerninhalte und persönliche Begleitung. Beides soll Betroffenen helfen, ihre gesundheitliche Situation besser nachzuvollziehen und sich gezielt auf Gespräche mit ihren behandelnden Ärzten vorzubereiten. Dabei geht es nicht nur darum, Befunde und Fachbegriffe verständlich zu erklären. Patienten sollen auch erkennen können, welche Fragen noch offen sind, welche Untersuchungen möglicherweise eine Rolle spielen und worauf es bei den nächsten Behandlungsschritten ankommt. Gerade bei einem diabetischen Fuß oder einer schweren Durchblutungsstörung ist es wichtig, verschiedene gesundheitliche Probleme im Zusammenhang zu betrachten und die einzelnen Maßnahmen sorgfältig aufeinander abzustimmen.Eine klare Grenze zieht der Gefäßchirurg jedoch bei der medizinischen Verantwortung. "Ich möchte Patienten nicht sagen, welche Behandlung sie wählen sollen. Meine Aufgabe sehe ich darin, ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie gemeinsam mit ihren Ärzten den für sie passenden Weg finden können", erklärt Dr. med. Johannes Link. Elite Medical Consulting übernimmt daher weder eigene diagnostische Untersuchungen noch medizinische Behandlungen. Diagnostik, Therapieentscheidungen und Eingriffe bleiben vollständig in der Verantwortung der zuständigen Ärzte vor Ort. Bei akuten Durchblutungsproblemen oder rasch fortschreitenden Infektionen ist weiterhin eine unverzügliche medizinische Abklärung erforderlich.Wenn medizinische Entscheidungen zur Frage der Lebensqualität werdenWenn eine schwere Gefäßerkrankung den Alltag zunehmend bestimmt, geht es für Betroffene um weit mehr als medizinische Befunde. Sie fragen sich, wie ihr Leben weitergehen kann, welche Einschränkungen auf sie zukommen und wie viel Belastung sie noch auf sich nehmen möchten. Dabei sind die persönlichen Wünsche oft sehr unterschiedlich: Während manche Menschen möglichst mobil bleiben wollen, steht für andere im Vordergrund, weiterhin selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können. Auch die Aussicht auf weitere Operationen oder lange Krankenhausaufenthalte kann eine wichtige Rolle spielen. Deshalb ist es entscheidend, neben den medizinischen Möglichkeiten auch die individuellen Lebensumstände und Vorstellungen zu berücksichtigen."Nicht alles, was medizinisch machbar ist, muss für jeden Patienten auch der beste Weg sein. Entscheidend ist, welche Behandlung zu seiner gesundheitlichen Situation und zu dem Leben passt, das er führen möchte", erklärt Dr. med. Johannes Link. Gerade bei der Frage nach einer möglichen Amputation ist diese Abwägung besonders wichtig. Denn auch wenn der Erhalt eines Beins für viele Betroffene zunächst oberste Priorität hat, lässt sich eine Amputation nicht immer verhindern. In manchen Fällen kann sie medizinisch notwendig sein oder gegenüber weiteren belastenden Eingriffen die sinnvollere Option darstellen. Bei Elite Medical Consulting soll deshalb auch Raum dafür sein, persönliche Ziele und Belastungsgrenzen zu besprechen. So können Patienten und Angehörige ihre Vorstellungen klarer formulieren und gemeinsam mit dem behandelnden Ärzteteam abwägen, welcher Weg medizinisch vertretbar ist und welche Folgen er für den weiteren Alltag haben kann.Persönliche Begleitung über die medizinische Behandlung hinausAuch nach einem Krankenhausaufenthalt stehen Patienten und ihre Angehörigen oft vor großen Herausforderungen. Besonders dann, wenn eine Erkrankung die Bewegungsfreiheit dauerhaft einschränkt, müssen viele alltägliche Dinge neu organisiert werden. Vielleicht ist die bisherige Wohnung nicht mehr geeignet, es wird Unterstützung im Haushalt benötigt oder eine Rehabilitation steht an. Wie viel dabei bedacht werden muss, hat Dr. med. Johannes Link auch in seiner eigenen Familie erlebt. Nach einem Schlaganfall seiner Mutter wurde ihm bewusst, wie schnell selbst scheinbar einfache Dinge zu Hindernissen werden können.Diese Erfahrungen möchte der Gefäßchirurg auch in seine Arbeit mit Elite Medical Consulting einbringen. Die persönliche Begleitung soll Patienten und Angehörigen helfen, mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sich auf die Zeit nach einer Behandlung vorzubereiten. Dabei können Fragen zur Wohnsituation, zur Physiotherapie oder zur Versorgung mit geeigneten Hilfsmitteln eine Rolle spielen. Die konkrete Organisation und Umsetzung bleiben Aufgabe der zuständigen Fachleute vor Ort. Elite Medical Consulting soll Familien vielmehr dabei unterstützen, an wichtige Aspekte zu denken und die richtigen Fragen zu stellen. Denn neben der medizinischen Versorgung kommt es auch darauf an, wie gut Betroffene mit ihrer veränderten Lebenssituation zurechtkommen. "Ich möchte für Patienten und ihre Angehörigen ein Fels in der Brandung sein. Jemand, der ihnen in schwierigen Zeiten Halt gibt und ihnen hilft, auch unter veränderten Umständen wieder eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln", betont Dr. med. Johannes Link abschließend.Sie möchten mehr über das Angebot von Elite Medical Consulting erfahren? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. med. Johannes Link (https://drjohannes-link.com/) und informieren Sie sich über die Möglichkeiten der persönlichen Begleitung!Pressekontakt:Elite Medical ConsultingDr. med. Johannes LinkE-Mail: info@drjohannes-link.comWebsite: https://drjohannes-link.com/Original-Content von: Elite Medical Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183968/6394641