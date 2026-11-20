Wilnsdorf (ots) -Recherche, Datenpflege, Vorbereitung: In vielen B2B- und Industrieunternehmen bindet ausgerechnet die Arbeit vor dem eigentlichen Kundenkontakt wertvolle Vertriebskapazitäten. Während Märkte komplexer und Datenmengen größer werden, bleibt weniger Zeit für Beratung, Beziehungspflege und Abschlüsse. Wie lässt sich dieses Verhältnis mit KI wieder zugunsten des Vertriebs verschieben?Viele Vertriebsmitarbeitende beginnen ihren Arbeitstag nicht beim Kunden, sondern bei Google, LinkedIn und anderen Datenquellen. Sie suchen geeignete Unternehmen, identifizieren mögliche Ansprechpartner, ergänzen Kontaktdaten und bereiten Informationen für die Ansprache auf. Je mehr Zeit diese Aufgaben beanspruchen, desto weniger bleibt für Gespräche, Nachverfolgung und Abschlüsse. Zusätzliche Mitarbeiter lösen das grundlegende Problem nur begrenzt, wenn auch sie dieselben manuellen Arbeitsschritte durchlaufen. Verschärft wird die Situation, wenn Unternehmen Märkte und Kontakte nicht systematisch vorqualifizieren. Vertriebskapazität fließt dann auch in Unternehmen und Ansprechpartner, deren Bedarf, Zuständigkeit oder Kaufwahrscheinlichkeit noch gar nicht ausreichend geklärt ist. "Wenn wertvolle Vertriebszeit in Recherche und Datenpflege fließt, fehlt sie im direkten Kundenkontakt. Spätestens wenn die Kosten steigen, ohne dass mehr Gespräche entstehen, wird das zum Wachstumsproblem", erklärt Simon Feller von der AUTOMATTERS GmbH."KI kann den Vertrieb genau an dieser Stelle entlasten. Sie übernimmt zeitaufwendige Vorarbeiten und schafft damit mehr Zeit für das, was im Vertrieb wirklich zählt: den direkten Kontakt mit potenziellen Kunden", sagt Simon Feller. Bei der AUTOMATTERS GmbH verantwortet er den Bereich KI-Vertriebssysteme für Industrieunternehmen und B2B-Mittelständler und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit digitalem Vertrieb. Gemeinsam mit Wirtschaftsinformatiker Philipp Stolz verbindet er Vertriebs- und Prozesswissen mit technischer Erfahrung aus dem Industrieumfeld. Die AUTOMATTERS GmbH setzt dabei auf zwei eng miteinander verbundene Leistungsbereiche: Während Simon Feller die KI-Vertriebssysteme verantwortet, liegt der Schwerpunkt von Philipp Stolz auf der KI-Prozessautomation. Beide Bereiche greifen ineinander, denn ein systematischerer Vertrieb kann nur dann nachhaltig wachsen, wenn auch die dahinterliegenden Prozesse steigende Anfrage- und Auftragsvolumen effizient verarbeiten können.Gute KI-Vertriebsarbeit beginnt vor der KontaktsucheViele Unternehmen verbinden automatisierte Vertriebsarbeit zunächst mit der Möglichkeit, schneller mehr Kontakte zu finden. Doch eine größere Datenmenge hilft dem Vertrieb wenig, wenn ein Großteil davon für das eigene Angebot gar nicht relevant ist. Die AUTOMATTERS GmbH setzt deshalb früher an und untersucht zunächst, welche Märkte und Kundengruppen tatsächlich infrage kommen. Innerhalb der Zielunternehmen werden anschließend die sogenannten Buying Center betrachtet, also jene Personen, die an einer Kaufentscheidung beteiligt sind.Erst danach beginnt die eigentliche Kontaktrecherche. KI kann die zuvor definierten Kriterien auf große Mengen an Unternehmensdaten anwenden und gezielt nach passenden Firmen und Ansprechpartnern suchen. Damit reduziert sich der manuelle Aufwand, potenzielle Kontakte einzeln zu recherchieren und zu prüfen. Für Simon Feller kommt es dabei vor allem auf die Qualität der Vorauswahl an: "Eine lange Kontaktliste ist kein Vertriebserfolg. Entscheidend ist, ob die gefundenen Kontakte für das eigene Angebot tatsächlich relevant sind."Wie KI-gestützte Qualifizierung dem Vertrieb zusätzliche Prüfarbeit erspartEine automatisierte Recherche spart allerdings nur dann tatsächlich Zeit, wenn die gefundenen Kontakte anschließend nicht wieder vollständig manuell geprüft werden müssen. Deshalb endet der Prozess bei der AUTOMATTERS GmbH nicht mit Namen und Kontaktdaten. In die weitere Qualifizierung fließen auch Faktoren wie Relevanz, Anfragepotenzial und voraussichtliche Kaufwahrscheinlichkeit ein. Das Vertriebsteam kann dadurch schneller einschätzen, bei welchen Kontakten sich eine weitere Bearbeitung lohnt.Gerade hier zeigt sich, wie wichtig die Qualität der Vorarbeit ist. Werden ungeeignete Kontakte erst nach der Recherche aussortiert oder fehlen wichtige Informationen, entsteht erneut manueller Aufwand. Die Automatisierung soll deshalb nicht einfach mehr Daten liefern, sondern möglichst viel Recherche- und Prüfarbeit übernehmen, bevor ein Kontakt beim Vertrieb landet. "Entscheidend ist nicht, möglichst viele Arbeitsschritte zu automatisieren. Unternehmen müssen erkennen, wo wiederkehrende Aufgaben tatsächlich Kapazitäten binden und an welchen Stellen Automatisierung einen spürbaren Nutzen schafft", erklärt Philipp Stolz.Vom qualifizierten Kontakt zur relevanten AnspracheSteht fest, welche Kontakte für den Vertrieb interessant sind, geht es im nächsten Schritt um die Kontaktaufnahme. Dabei eignet sich nicht jede Zielgruppe für denselben Vertriebsweg. Je nach Markt, Unternehmen und Ansprechpartner können beispielsweise E-Mail, Suchmaschinen, Anzeigen oder andere Kanäle sinnvoll sein. Die zuvor gewonnenen Erkenntnisse helfen dabei, den passenden Vertriebsweg gezielter auszuwählen.Auch die Ansprache selbst lässt sich auf dieser Grundlage vorbereiten. KI-gestützter Vertrieb bedeutet für die AUTOMATTERS GmbH dabei nicht, möglichst viele identische Nachrichten automatisiert zu versenden. Stattdessen fließen Informationen zum Unternehmen und Ansprechpartner in individuell ausgerichtete Nachrichten ein. Automatisiert wird damit vor allem die Vorbereitung der Kontaktaufnahme. Entwickelt sich daraus konkretes Interesse oder ein Gespräch, übernimmt der Vertrieb die persönliche Weiterführung.AUTOMATTERS GmbH: Wenn aus einzelnen Vertriebsaufgaben ein zusammenhängender Prozess wirdSeinen größten Nutzen entfaltet der KI-gestützte Vertrieb, wenn Marktanalyse, Kontaktfindung, Qualifizierung und Ansprache nicht als voneinander getrennte Aufgaben ablaufen. Informationen können dann direkt von einem Schritt in den nächsten übergehen, statt immer wieder manuell übertragen und aufbereitet zu werden. Die AUTOMATTERS GmbH verbindet diese Schritte in einem gemeinsamen KI-gestützten System. Über eine eigene Softwareanwendung können Kunden ihre Leads, Kontaktstrecken und laufenden Aktivitäten nachvollziehen.Dabei greifen auch die Schwerpunkte von Simon Feller und Philipp Stolz ineinander. Während Simon Feller die KI-gestützten Vertriebssysteme verantwortet, beschäftigt sich Philipp Stolz mit der Automatisierung der dahinterliegenden Prozesse. Das wird vor allem dann relevant, wenn ein systematischerer Vertrieb mehr Anfragen und Aufträge erzeugt. Damit steigende Volumen nicht an anderer Stelle wieder zusätzliche manuelle Arbeit verursachen, müssen auch die internen Abläufe entsprechend mitwachsen. Für Industrie- und B2B-Unternehmen kann so mehr Vertriebskapazität entstehen, ohne wiederkehrende Aufgaben im gleichen Verhältnis personell ausbauen zu müssen. "Die sinnvolle Grenze der Automatisierung verläuft dort, wo aus Daten ein echtes Kundengespräch wird. KI kann dieses Gespräch gezielt vorbereiten. Die persönliche Beratung, Verhandlung und Entscheidung bleiben jedoch beim Menschen", fasst Simon Feller zusammen.Sie möchten Ihren Vertrieb von zeitaufwendiger Recherche und manueller Datenpflege entlasten und KI gezielt in Ihre Vertriebsprozesse integrieren? Melden Sie sich jetzt bei der AUTOMATTERS GmbH (https://www.automatters.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:AUTOMATTERS GmbHE-Mail: info@automatters.deWebseite: https://www.automatters.de/Original-Content von: AUTOMATTERS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182597/6394652