Berlin (ots) -Heute hat der Bundesrat zum Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz (SCQEG) den Vermittlungsausschuss angerufen. Dazu erklärt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes:"Die Johanniter begleiten als größter freigemeinnütziger Kita-Träger bundesweit rund 50.000 Kinder in fast 700 Kitas. Frühkindliche Bildung steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie kreative Projekte und Raum für freie Entfaltung. Jedes Kind wird individuell bedarfsgerecht in seiner Entwicklung begleitet und gefördert.Dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, zeigt: Beim SCQEG besteht weiterhin Klärungsbedarf, insbesondere bei der Finanzierung. Das deckt sich mit unserer Einschätzung aus der Praxis. Die bundesweiten Qualitätsstandards und die zusätzlichen personellen Ressourcen für Einrichtungen mit Kindern in herausfordernden Lagen bleiben wichtige Schritte für mehr Chancengerechtigkeit. Besonders begrüßen wir, dass die Fachberatung erstmals gesetzlich verankert wird und auch bei freien Trägern wie den Johannitern weiterhin angesiedelt werden kann."Zwei Dinge muss der Vermittlungsausschuss aus Sicht der Johanniter jetzt klären:Erstens sind im parlamentarischen Verfahren die ursprünglich geplanten verbindlichen Fachkraft- und Förderzeiten gestrichen worden. Ohne eine ausreichende und verlässlich festgeschriebene Personalausstattung bleiben inklusive Förderung und alltagsintegrierte Sprachbildung aber Theorie.Zweitens muss die Finanzierung dauerhaft und verlässlich sein. Der Bund will die Mittel für die Kita-Qualität in den kommenden Jahren faktisch halbieren und sich ab 2035 nicht länger finanziell an der frühkindlichen Bildung beteiligen, während Länder und Kommunen die neuen Aufgaben dauerhaft stemmen sollen. Das passt nicht zusammen. Wer bundesweite Standards vorschreibt, muss sie auch dauerhaft mitfinanzieren. Die Johanniter appellieren an den Vermittlungsausschuss, hier zügig eine tragfähige Lösung zu finden, damit frühkindliche Bildung nicht am Geld scheitert.Kitas bei den JohanniternOb spielen, lernen oder die Welt entdecken: Als größter freigemeinnütziger Kita-Träger bieten die Johanniter Kindern Räume zur freien und sorgenfreien Entfaltung nach ihren Bedürfnissen. Die Johanniter-Kitas entlasten Familien - mit fast 700 Einrichtungen in ganz Deutschland und vielfältigen pädagogischen Konzepten, von der Waldkita über die Montessori-Kita bis zur betrieblichen Einrichtung und dem Familienzentrum. Unsere Kindertageseinrichtungen stehen Kindern ab vier Monaten bis zur Einschulung (und teils sogar darüber hinaus) offen - unabhängig von Herkunft, Religion oder Lebensumständen. Pädagogische Teams sorgen mit Nähe, Qualität und individueller Begleitung für ein liebevolles Umfeld. Die Johanniter sind anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und betreiben neben Krippe und Kindertageseinrichtungen auch Horte bzw. außerschulische Ganztagsangebote, offene Jugendangebote sowie Angebote der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 35.000 Beschäftigten und 1,1 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe.Pressekontakt:Anja Karrasch, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-205, Mobil 0173 4905108E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6394671