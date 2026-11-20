FERC-Genehmigung fehlt noch!

Pullback-Setup bei Nextera Energy (NEE) am 50er-EMA. Nächster Schritt für Übernahme von Dominion Energy! Long-Einstieg heute?

Nextera (NEE) - ISIN US65339F1012

Rückblick

Nach einer längeren Schwächephase hat die Nextera-Aktie eine bemerkenswerte Erholung hingelegt. Ausgehend vom Oktober-Tief bei rund 75 USD setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs Anfang November zeitweise bis auf das neue Pivot-Hoch bei 90 USD führte. Damit gelang nicht nur die Rückkehr über die 20- und 50-Tage-Linie, sondern auch eine deutliche Verbesserung des charttechnischen Gesamtbildes. Mit dem aktuellen Pullback in Form einer Bullenflagge in Richtung der gleitenden Durchschnitten hat sich ein schönes Setup für einen Long Trade gebildet. Die wieder nach oben gedrehten gleitenden Durchschnitte sprechen grundsätzlich für eine Verbesserung der mittelfristigen Ausgangslage.

Nextera-Aktie: Chart vom 19.11.2026, Kürzel: NEE, Kurs: 84.78 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das positive Szenario setzt voraus, dass Nextera Energy die Unterstützungszone zwischen 83 und 84 USD verteidigt. Sofern diese hält, könnte der aktuelle Rücksetzer als klassischer Pullback innerhalb der begonnenen Erholungsbewegung interpretiert werden. Das Überschreiten der letzten Tageskerze könnte als Kaufsignal interpretiert werden. Als Kursziel haben wir das Pivot-Hoch vom 5. November im Visier.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützung bei 83 USD nachhaltig unterschritten werden, wäre Vorsicht angebracht. Damit würde auch die 50-Tage-Linie als mögliche Unterstützung verloren gehen. In diesem Fall könnte sich die Korrektur in Richtung 80 USD ausweiten. Darunter würde das Oktober-Tief bei rund 75 USD wieder in den Fokus rücken. Ein solcher Verlauf würde die jüngste Erholung deutlich infrage stellen. Nachrichten, die das Gelingen der Übernahme infrage stellen, könnten entsprechende Kursbewegungen auslösen.

Meinung

NextEra Energy, ursprünglich Florida Power & Light, zählt zu den größten Stromversorgern Nordamerikas und ist in den Bereichen Stromerzeugung, Energieinfrastruktur und erneuerbare Energien tätig. Zum Portfolio gehören Gas- und Kernkraftwerke, Wind- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher. Über die Tochtergesellschaft Florida Power & Light versorgt das Unternehmen rund 12 Millionen Menschen in Florida mit Strom. NextEra Energy hat einen wichtigen Schritt zur geplanten Übernahme von Dominion Energy im Volumen von 66.8 Milliarden USD gemacht: Das US-Justizministerium hat seine kartellrechtlichen Untersuchungen eingestellt. Hintergrund waren Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb auf den Strommärkten in Neuengland beeinträchtigen und höhere Strompreise begünstigen könnte. NextEra Energy und Dominion haben sich deshalb verpflichtet, geplante Stilllegungen wirtschaftlich rentabler Kraftwerke in der Region über einen Zeitraum von fünf Jahren durch eine unabhängige Marktaufsicht überprüfen zu lassen. Damit sollen mögliche Manipulationen der Stromkapazitätsmärkte verhindert werden. Die Einstellung der Untersuchung beseitigt eine wichtige regulatorische Hürde, bedeutet allerdings noch keine endgültige Freigabe der Transaktion. Insbesondere steht die Genehmigung durch die US-Energieaufsichtsbehörde FERC noch aus. Der Zusammenschluss wür de zwei bedeutende Energieversorger vereinen und die Marktposition von NextEra Energy angesichts des steigenden Strombedarfs durch Rechenzentren und künstliche Intelligenz weiter stärken. Die Nachricht könnte kurzfristig positives Momentum freisetzen. Im Erfolgsfall sollten wir Gewinnmitnahmen nicht vergessen, da der Deal auch noch platzen könnte.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 176.19 Mrd. USD

Meine Meinung zu Nextera Energy ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/nextera-energy-aktie-justizministerium-beendet-kartellpruefung-964909

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.11.2026

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