Die TSMC-Aktie fiel gestern im US-Handel auf den niedrigsten Stand seit April 2026 und am Freitagmorgen setzt sich die Talfahrt des weltgrößten Chipfertigers an den europäischen Börsen mit einem Kursverlust von -4% fort. Was zieht die TSMC-Aktie dieser Tage nach unten und ist sie trotzdem einen Kauf wert? Ein unscheinbares Regelwerk Es ist ein unscheinbarer Titel, den das neue Regelwerk des US-amerikanischen Bureau of Industry and Security trägt: ...

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