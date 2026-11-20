Die BYD-Aktie notiert bei rund 7,10 € und steht damit mitten in der Zone zwischen 6,20 und 7,20 €, die schon in drei vergangenen Jahren Käufer anzog. Nach oben stellt sich erst zwischen 8,50 und 8,70 € die nächste Hürde in den Weg, die Richtung bleibt abwärts. Auch die jüngsten Quartalszahlen nahmen den Druck nicht aus dem Kurs. Reicht die Zone für einen Boden, oder geht der Abverkauf weiter? Das Ausland trägt BYD Die Zahlen liefern ein gemischtes ...

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