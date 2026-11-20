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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar- Öl, Erdgas und CO2 - Energie fürs Depot?

Die Energiemärkte stehen unter Hochspannung: Geopolitische Konflikte treiben die Volatilität. Der Ölpreis notiert auf Rekordhoch und reagiert empfindlich auf jede Nachricht. Derweil bleibt Europas Gasversorgung ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Doch wo Risiken entstehen, können sich auch Chancen für Anleger bieten. Im Webinar am Montag, 23.11. analysieren Falko Block (DZ BANK Anlagestrategie) und Linda Yu (DZ BANK Research), wie es bei Öl, Erdgas und CO2 weitergehen könnte und welche Anlagemöglichkeiten sich daraus ergeben.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten