Nebenwerte haben es weiter schwer. Dies zeigt auch die Eckert & Ziegler-Aktie. Nachdem sich der Wert im Vorjahr wieder über die 20-Euro-Marke bewegen konnte, ging es im Herbst bis auf ein Zwischentief bei 11,91 Euro nach unten. Anschließend folgte eine deutliche Erholung, die auch guten Zahlen geschuldet war. Zuletzt bremste aber der schwache Gesamtmarkt die positive Entwicklung ab. Dabei meldete Eckert & Ziegler für die ersten neun Monate des laufenden ...

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