Oer-Erkenschwick (ots) -Der Riss wurde verpresst, die undichte Stelle schien beseitigt. Doch kurze Zeit später zeigen sich erneut Wasserflecken an der Betonwand, manchmal nur wenige Zentimeter neben dem reparierten Bereich. Für betroffene Immobilienbesitzer ist das besonders ärgerlich: Die Sanierung wurde bereits bezahlt, das Wasser dringt trotzdem weiter ein. Doch woran liegt das und wie lassen sich auch versteckte Wasserwege im Beton zuverlässig behandeln?Feuchte Kellerwände, abplatzender Putz und sichtbare Risse im Beton: Wer solche Schäden entdeckt, möchte vor allem verhindern, dass sich das Problem weiter ausbreitet. Häufig fällt die Wahl deshalb auf eine klassische Rissverpressung. Dabei wird Harz in den beschädigten Beton eingebracht, um den Wassereintritt zu stoppen. Zunächst scheint die Maßnahme erfolgreich, doch nicht immer bleibt das Bauteil anschließend trocken. Taucht die Feuchtigkeit erneut auf, stehen Eigentümer vor einer schwierigen Entscheidung: Soll der Riss noch einmal verpresst werden oder ist eine andere Sanierung notwendig? "Für Eigentümer ist es besonders frustrierend, wenn sie viel Geld in eine Abdichtung investiert haben und trotzdem wieder Wasser eindringt. Jede weitere Reparatur kostet nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen in die nächste Lösung", erklärt Damian Kupczak, Gründer und Geschäftsführer von Abdichtungspartner Bochum."Bei verzweigten Betonrissen reicht es oft nicht, nur den sichtbaren Riss zu behandeln. Entscheidend ist, auch die Wasserwege zu berücksichtigen, die von außen gar nicht erkennbar sind", so Damian Kupczak weiter. Mit Abdichtungspartner Bochum, einer Marke der DK Dry GmbH & Co. KG, beschäftigt er sich mit der Abdichtung undichter Bauteile, der Kellerabdichtung und der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Dabei setzt Damian Kupczak nicht pauschal auf eine einzelne Standardmethode, sondern stimmt die eingesetzten Verfahren auf das jeweilige Schadensbild ab. Gerade bei wasserführenden Betonrissen ist es wichtig, nicht nur die sichtbaren Schadstellen zu behandeln, sondern auch angrenzende Risse, Kapillaren und weitere Wasserwege im Bauteil zu berücksichtigen.Rissverpressung im Beton: Wo das bewährte Verfahren an seine Grenzen stößtDie klassische Rissverpressung ist ein etabliertes Verfahren, um undichte Betonbauteile gezielt abzudichten. Dafür werden zunächst Bohrlöcher gesetzt und sogenannte Packer eingesetzt. Diese kleinen Injektionsventile ermöglichen es, flüssiges Polyurethan- oder Acrylharz unter Druck in den Beton einzubringen. Je nach Anwendung können dabei hohe Injektionsdrücke entstehen, beispielsweise bis zu 120 bar. Das Harz verteilt sich innerhalb des erreichten Risses, härtet anschließend aus und verschließt den Wasserweg. Im Idealfall gelangt es zusätzlich bis an die Bewehrung, also die im Beton liegenden Stahlstäbe, und kann zu deren Schutz beitragen. Bei klar erkennbaren und gut erreichbaren Rissverläufen ist diese Methode deshalb durchaus sinnvoll. Voraussetzung ist allerdings, dass die Injektion tatsächlich den entscheidenden Bereich erreicht.Bei komplexen Schadensbildern kommt es hier allerdings schnell zu Schwierigkeiten. Denn ein Betonbauteil kann zahlreiche feine Risse, Hohlräume und kapillare Strukturen aufweisen, durch die sich Wasser bewegt. Nicht alle dieser Wege sind miteinander verbunden oder von außen sichtbar. Wird über einen Packer lediglich ein einzelner Riss erreicht, können benachbarte Bereiche unbehandelt bleiben. Das Wasser tritt dann möglicherweise an einer anderen Stelle aus, obwohl die ursprüngliche Schadstelle erfolgreich abgedichtet wurde. "Wenn nach einer Rissverpressung weiterhin Wasser eindringt, bringt es wenig, einfach an denselben Stellen erneut Harz einzupressen. Zunächst muss geklärt werden, ob weitere Rissverläufe für die Undichtigkeit verantwortlich sind", erklärt Damian Kupczak. Gerade bei wiederkehrenden Undichtigkeiten sollte deshalb das gesamte Rissbild betrachtet werden.Wenn Wasser die Bewehrung erreicht: Die unterschätzten Folgen undichter BetonbauteileBleiben nach einer Rissverpressung einzelne Wasserwege offen, kann das auf Dauer weitere Schäden verursachen. Denn eindringende Feuchtigkeit hinterlässt nicht nur unschöne Wasserflecken, sondern kann auch Putz und angrenzende Oberflächen beschädigen. Keller und Nebenräume lassen sich dadurch möglicherweise nur noch eingeschränkt nutzen. Für Eigentümer wird die Situation besonders belastend, wenn nach einer bereits bezahlten Sanierung weitere Reparaturen notwendig werden. Neben zusätzlichen Kosten entsteht die Unsicherheit, wie umfangreich die Schäden tatsächlich sind. Besonders dann, wenn Wasser über längere Zeit unbemerkt in den Beton eindringt, können die Folgen über die sichtbaren Feuchtigkeitsstellen hinausgehen.Problematisch wird es vor allem, wenn das Wasser bis zu den Stahlstäben im Inneren des Betons gelangt. Diese sogenannte Bewehrung sorgt für die notwendige Stabilität des Bauteils. Unter ungünstigen Bedingungen kann eindringende Feuchtigkeit dazu beitragen, dass der Stahl rostet und langfristig weitere Schäden am Beton entstehen. "Je länger Wasser ungehindert in ein Bauteil eindringt, desto größer kann der spätere Sanierungsaufwand werden. Deshalb sollte man nicht warten, bis aus einer undichten Stelle ein umfangreicherer Schaden entsteht", erklärt Damian Kupczak. Um solche Folgen möglichst zu vermeiden, muss eine geeignete Abdichtung deshalb nicht nur den Wassereintritt begrenzen, sondern auch den Schutz der innenliegenden Stahlstäbe berücksichtigen.Zwei Verfahren, ein Ziel: Wie Abdichtungspartner Bochum gerissenen Beton behandeltBei komplexen Rissbildern setzt Abdichtungspartner Bochum auf ein zweistufiges Verfahren. Zunächst wird die Lage der Bewehrungseisen im betroffenen Betonbauteil geortet, um anschließend gezielte Zugänge zum Stahlbereich zu schaffen. Über diese wird ein spezielles Hybridharz eingebracht, das sich sowohl in feuchten als auch in trockenen Rissen und feinen Hohlräumen verteilen kann. Das Material bleibt nach der Aushärtung elastisch und soll dadurch die erreichten Risse abdichten. Gleichzeitig trägt es dazu bei, die innenliegenden Stahlstäbe vor Feuchtigkeit und damit vor möglicher Korrosion zu schützen. Auf diese Weise werden nicht nur die betroffenen Rissbereiche behandelt, sondern auch die Stellen berücksichtigt, an denen eindringendes Wasser langfristig Schäden verursachen könnte.Ergänzend dazu wird im zweiten Schritt eine kristalline Flächenabdichtung auf der Innenseite des betroffenen Betonbereichs aufgetragen. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie nicht nur an der Oberfläche wirkt, sondern auch in den Beton eindringen soll. Dort reagieren die enthaltenen Wirkstoffe mit vorhandener Feuchtigkeit, wodurch sich in wasserführenden Rissen und feinen Hohlräumen kleine, nicht wasserlösliche Kristalle bilden. Diese sollen die vorhandenen Zwischenräume verschließen und den weiteren Wassertransport durch das Material begrenzen. Die Feuchtigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie die Kristallbildung gerade in den betroffenen Bereichen ermöglicht. Das eingesetzte System ist zudem für drückendes Wasser ausgelegt und hält nach Herstellerangaben einer Wassersäule von bis zu 72 Metern stand, was einem Druck von rund sieben bar entspricht.Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass sich beide Verfahren ergänzen: Während die Harzinjektion gezielt die Risse und den Bereich der Bewehrung behandelt, erfasst die kristalline Abdichtung zusätzlich die umliegende Betonfläche. Dadurch lassen sich auch feine Wasserwege berücksichtigen, die bei einer einzelnen Verpressung möglicherweise unbehandelt geblieben wären. Gerade bei verzweigten Risssystemen kann das Risiko erneuter Undichtigkeiten und damit verbundener Nacharbeiten auf diese Weise reduziert werden. "Für Eigentümer ist vor allem wichtig, dass sie nach einer Sanierung nicht wenige Monate später wieder vor demselben Problem stehen. Deshalb muss die Abdichtung von Anfang an auf das gesamte Schadensbild abgestimmt sein", erklärt Damian Kupczak.Erneuter Wassereintritt trotz Harzverpressung: Worauf Eigentümer jetzt achten solltenWer trotz einer bereits durchgeführten Rissverpressung weiterhin mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat, steht häufig vor der Frage, welchem Sanierungsangebot er noch vertrauen kann. Umso wichtiger ist es, sich vor einer erneuten Beauftragung genau erklären zu lassen, welche Arbeiten vorgesehen sind und weshalb diese erfolgversprechender sein sollen als die bisherigen Maßnahmen. Ein seriöser Fachbetrieb sollte dabei nicht nur die einzelnen Arbeitsschritte erläutern, sondern auch mögliche Grenzen des gewählten Verfahrens offen ansprechen. Gerade bei größeren Immobilien oder gemeinschaftlich genutzten Gebäuden ist diese Transparenz entscheidend, damit Eigentümer und Hausverwaltungen den Aufwand, die Kosten und den erwartbaren Nutzen realistisch einschätzen können.Genau darauf legt Damian Kupczak bei Abdichtungspartner Bochum besonderen Wert. Statt vorschnell einzelne Reparaturen zu empfehlen, sollen Eigentümer nachvollziehen können, welche Maßnahmen für ihr Gebäude infrage kommen und welche Ergebnisse damit realistisch erreichbar sind. So entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die auch bei der Planung weiterer Arbeiten und der Vermeidung unnötiger Ausgaben hilft. "Wer bereits Geld in eine erfolglose Abdichtung investiert hat, braucht keinen weiteren Reparaturversuch auf Verdacht. Entscheidend ist ein nachvollziehbares Sanierungskonzept, das zum tatsächlichen Zustand des Bauteils passt und erneute Probleme möglichst verhindert", fasst Damian Kupczak abschließend zusammen.Sie haben trotz einer bereits durchgeführten Rissverpressung erneut mit eindringendem Wasser oder feuchten Kellerwänden zu kämpfen? Dann melden Sie sich jetzt bei Damian Kupczak von Abdichtungspartner Bochum (https://www.abdichtungspartner-bochum.de/), Ihrem erfahrenen Abdichtungspartner in Bochum, und vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:DK Dry GmbH & Co. KGAbdichtungspartner BochumAn d. Aue 245739 Oer-ErkenschwickGeschäftsführer: Damian KupczakE-Mail: kunden@abdichtungspartner.deWebsite: https://www.abdichtungspartner-bochum.de/Original-Content von: DK Dry GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182908/6394674