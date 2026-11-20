Die Entwicklung hin zu einfacheren Gesundheitsfragen in der BU-Versicherung rückt laut Franke und Bornberg die Bedeutung von Risikoprüfung und Controlling in den Mittelpunkt. Drei Versicherer bewertet das Analysehaus als besonders stabil. Welche Anbieter sind "hervorragend"? Neben dem Preis und den Bedingungen werden in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) auch einfachere Gesundheitsfragen immer mehr zum Wettbewerbskriterium. Mehrere Versicherer haben ihre Abfragezeiträume verkürzt und stellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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