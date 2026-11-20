Zum 01.12.2026 übernimmt Dr. Michael Luhnen die Führung bei der Bilthouse-Gruppe. Sein Vorgänger Tomas Peeters, Gründer und Miteigentümer des Unternehmens, wechselt zum Januar 2027 in den Beirat. Luhnen war zuvor bei AutoScout24 und PayPal tätig. Die Bilthouse-Gruppe begrüßt einen neuen CEO: Dr. Michael Luhnen übernimmt den Posten zum 01.12.2026. Luhnen wird Nachfolger von Gründer und Miteigentümer Tomas Peeters, der nach sieben Jahren an der Spitze von Baufi24 und Bilthouse zum Januar 2027 in den ...

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