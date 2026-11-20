Wernigerode (ots) -Große Anerkennung für die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH (GWW): Mit ihrem Klimagarten-Projekt am Walther-Grosse-Ring wurde sie am 19. November 2026 im Rahmen einer Festveranstaltung in Halle beim STADTUMBAU AWARD Sachsen-Anhalt 2026 geehrt - als einzige Wohnungsgesellschaft des Jahrgangs. Die Auszeichnungsurkunde würdigt ein zukunftsweisendes Projekt, das Klimaschutz, ökologische Stadtentwicklung und soziale Lebensqualität beispielhaft miteinander verbindet. Zugleich hob die Jury den GWW-Masterplan des Projekts hervor, der deutschlandweit übertragbar sei.Wo früher ein verwaister Innenhof zwischen Plattenbauten lag, ist ein grüner Lebens- und Begegnungsraum entstanden. Auf rund 5.500 Quadratmetern hat die GWW einen vielseitigen Klimagarten geschaffen, der zeigt, wie sich bestehende Wohnquartiere nachhaltig weiterentwickeln lassen. 69 neu gepflanzte Bäume, Insektenstreifen, Versickerungsmulden und ein ökologischer Rundweg verbessern das Mikroklima, schaffen Schatten und helfen, Regenwasser vor Ort aufzunehmen und zu nutzen.Doch der Klimagarten ist weit mehr als ein ökologisches Projekt. Er ist ein Ort für die Menschen im Quartier: mit überdachten Treffpunkten, Grill- und Spielbereichen, einem Volleyballfeld und Mietergärten. Hier entstehen Begegnungen zwischen Generationen, Möglichkeiten zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und neue Qualitäten des nachbarschaftlichen Zusammenlebens. Ein wieder aktivierter Brunnen aus DDR-Zeiten ermöglicht zudem die kostenlose Bewässerung der Mietergärten.Der Klimagarten ist eingebettet in ein umfassendes Modernisierungskonzept der GWW für den Wohnkomplex Walther-Grosse-Ring 22-25, Dr.-Jacobs-Straße und Minslebener Straße. Neben der energetischen Sanierung der Wohngebäude wurden zeitgemäße Grundrisse, größere Balkone, Aufzüge und barrierearme Zugänge geschaffen. Photovoltaikanlagen auf den Dächern ermöglichen Mieterstrom und leisten einen zusätzlichen Beitrag zur Energiewende.Das Besondere an dem Projekt: Die GWW hat nicht auf Abriss und Neubau gesetzt, sondern vorhandene Bausubstanz erhalten und daraus ein zukunftsfähiges Wohnquartier entwickelt. Aus einem ursprünglich zum Abriss vorgesehenen Plattenbau und einem wenig attraktiven Innenhof ist ein lebendiger, nachhaltiger Stadtbaustein geworden. Aus dem Klimagarten-Projekt entwickelte die GWW zugleich einen Masterplan zur Revitalisierung von Plattenbauarealen. Dieser fand bereits mit einem zweiten GWW-Klimagarten in der Wernigeröder Ernst-Pörner-Straße seine Fortsetzung. Der Masterplan ist zudem deutschlandweit übertragbar."Wir verstehen Stadtumbau als eine Aufgabe, die weit über das einzelne Gebäude hinausgeht. Wir wollen Quartiere schaffen, die den Anforderungen des Klimawandels gerecht werden und gleichzeitig Orte des Lebens, der Begegnung und der Gemeinschaft sind. Dass unser Klimagarten-Projekt beim STADTUMBAU AWARD 2026 gewürdigt wurde, ist eine wunderbare Bestätigung dieses Weges", hebt GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann hervor.Für die GWW ist die Ehrung zugleich Anerkennung und Ansporn. Das Projekt zeigt, dass nachhaltiger Stadtumbau nicht zwangsläufig Neubau bedeutet. Vielmehr liegen große Chancen darin, den vorhandenen Bestand intelligent weiterzuentwickeln, Freiräume neu zu denken und ökologische Verantwortung mit sozialer Qualität zu verbinden.Mit dem Klimagarten am Walther-Grosse-Ring gibt die GWW ein Beispiel dafür, wie die Wohnquartiere der Zukunft aussehen können: grüner, lebenswerter, energieeffizienter und stärker auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner ausgerichtet.Der STADTUMBAU AWARD Sachsen-Anhalt wird vom Kompetenzzentrum Stadtumbau der SALEG Service GmbH gemeinsam mit dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt ausgelobt. Eine interdisziplinär besetzte Jury bewertet die eingereichten Projekte. Mit der Auszeichnung reiht sich die GWW in eine Reihe beispielgebender Stadtentwicklungsprojekte in Sachsen-Anhalt ein.GWW in KürzeDie Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Wernigerode, verwaltet mit 30 Mitarbeitern in der Harzmetropole über 3.000 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im Ortsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der rund 34.000 Wernigeröder wohnen bei der GWW.Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, den Fürstlichen Marstall, das Krummelsche Haus und ein Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherrin der August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode und des zu 100 Prozent energiealternativen "Sonnenhauses". 2024 wurde die GWW mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für die Sanierung des Gebäudekarrees mit Klimagarten rund um den Wernigeröder Walther-Grosse-Ring ausgezeichnet.Für das "Sonnenhaus" wurde die GWW 2026 als erster Mehrfamilienhaus-Neubau Sachsen-Anhalts mit der "Grünen Hausnummer Plus" geehrt. Zudem erhielt sie dafür 2026 den AURA-Award, Sachsen-Anhalts höchste Auszeichnung für nachhaltiges Unternehmertum, sowie als einziges kommunales Wohnungsunternehmen Deutschlands den "Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte".Pressekontakt:Michael von Raison(0151 52572024)Goodnews GmbH - Agentur für KommunikationBüro Berlin:Blissestraße 6010713 BerlinTel: 030/ 88943028Original-Content von: Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155922/6394709