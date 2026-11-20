Mainz (ots) -Ephraim Kishon überlebte den Holocaust, floh nach Israel und wurde ausgerechnet in Deutschland und Österreich zum Bestsellerautor. Von rund 43 Millionen weltweit verkauften Büchern erschienen mehr als 30 Millionen in deutscher Sprache. Wie lässt sich dieser außergewöhnliche Erfolg erklären? Die Dokumentation "Ephraim Kishon (nicht nur) für Österreicher" von Gabriele Flossmann geht dieser Frage nach. Sie erzählt Kishons Geschichte aus österreichischer Perspektive und zeigt, warum sein Humor über Jahrzehnte ein Millionenpublikum erreichte. Die Dokumentation ist ab Montag, 23. November 2026, in der 3satMediathek verfügbar und am Samstag, 28. November 2026, um 21.55 Uhr in 3sat zu sehen.Kishon machte das Alltägliche komisch. Seine Figuren verzweifeln an Behörden, Waschmaschinen, Kindern, Ehepartnern und den Katastrophen des Alltags. Auch Israel zeigte er nicht als abstrakten politischen Schauplatz, sondern als Lebenswelt ganz normaler Menschen - mit all ihren Schwächen und Marotten. Über dieses Israel konnte und durfte man lachen. Seine Satiren kamen ohne Pathos aus und eröffneten damit einen besonderen Zugang zu einem Land, dessen Verhältnis zu Deutschland und Österreich nach dem Holocaust belastet war.Einen wichtigen Anteil an Kishons Erfolg hatte Friedrich Torberg. Der Wiener Schriftsteller gab seinen deutschen Übersetzungen einen eigenen, unverwechselbaren Ton. Aus der literarischen Zusammenarbeit wurde eine Freundschaft.Bis zuletzt blieb Österreich für Kishon ein besonderer Bezugspunkt. Als er 2005 starb, arbeitete er an "Kishon für Österreicher - und alle, die es gerne wären".Gabriele Flossmanns Dokumentation blickt auf Leben und Werk eines der erfolgreichsten Satiriker des 20. Jahrhunderts. Und sie fragt, warum wir noch heute über jene menschlichen Schwächen lachen, die Ephraim Kishon so genau beobachtete.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ephraimkishon) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/ephraim-kishon-nicht-nur-fuer-oesterreicher) steht die Doku "Ephraim Kishon (nicht nur) für Österreicher" für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Preview (nach Log-in) bereit.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6394701