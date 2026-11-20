Hans A. Bernecker Börsenbriefe

Der Ausverkauf bei Gold und Silber verschärft sich dramatisch. Am Freitag rutschte der Goldpreis zeitweise auf 3.514 $ je Feinunze. Das ist der niedrigste Stand seit September 2025. Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 $ Ende Januar hat Gold rund 37 % verloren. Allein seit dem 9. November summiert sich das Minus auf rund 15 %. Silber geriet noch stärker unter Druck. Der Preis verlor zeitweise mehr als 6 % und fiel auf rund 41,50 $ je Feinunze.Hauptauslöser ist die veränderte Zinsperspektive in den USA. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigt, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für angemessen halten. Einzelne Mitglieder erwägen sogar größere Zinsschritte, falls die Inflationsdaten enttäuschen. Damit steigen die Opportunitätskosten für Gold und Silber, die selbst keine Zinsen abwerfen. Zehnjährige US-Staatsanleihen bieten inzwischen Renditen um 5 %. Auch der starke Dollar belastet die Edelmetalle.Hinzu kommt die Nervosität an den Aktienmärkten. Offenbar verkaufen Anleger zunehmend auch Gold, um Liquidität zu beschaffen, Verluste auszugleichen oder Sicherheitsleistungen zu erfüllen. Der vermeintlich sichere Hafen wird damit selbst zum Opfer des allgemeinen Verkaufsdrucks. Goldminenaktien geraten ebenfalls unter Druck: Sinkende Verkaufspreise schmälern die erwarteten Gewinnmargen. Gleichzeitig belastet die Risikoaversion ihre Bewertungen.Nach dem dramatischen Absturz wächst allerdings die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Die Marke von 3.500 $ bildet zunächst eine mögliche Unterstützung. Eine Rückkehr über 3.700 $ wäre ein erstes positives Signal. Für eine nachhaltige Trendwende müssten sich jedoch auch die Zinserwartungen entspannen und der Dollar an Stärke verlieren.Vorerst bleibt Vorsicht angebracht. Unterhalb von 3.500 $ drohen weitere Kursverluste. Bei Silber ist das Risiko wegen der höheren Schwankungsanfälligkeit und der zusätzlichen Abhängigkeit von der industriellen Nachfrage besonders groß. Erste antizyklische Käufe dürften zumindest auf lange Sicht aussichtsreich sein, erfordern jedoch einiges an Mut und Geduld.Oliver Kantimm, Bernecker-RedaktionBörsianer lesen Publikationen aus dem Hause