Hamburg (ots) -Für viele Menschen ist die Wärmflasche ein fester Bestandteil eines kuscheligen Abends auf dem Sofa. Vor allem, wenn es abends kühler wird - so wie jetzt. Wenn der Kauf aber schon sehr lange zurückliegt, ist die Wärmflasche womöglich nicht mehr sicher. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH) hin.Material kann spröde werdenDas Material, aus dem die meisten Wärmflaschen bestehen (Naturgummi oder hitzebeständiger Kunststoff) wird mit der Zeit spröde und porös. Die Wärmflasche kann platzen und das heiße Wasser schwere Verbrühungen verursachen. Besonders für Kinder sind die Folgen dramatisch, denn ihre Haut ist viel empfindlicher als die von Erwachsenen.Auf das Herstellungsdatum achtenAuf jeder Wärmflasche gibt es ein meist rundes Symbol. Die Zahl in dessen Mitte zeigt das Herstellungsdatum der Wärmflasche an. Je nach Nutzung und Herstellerempfehlung sollten Wärmflaschen nach etwa zwei bis fünf Jahren ersetzt werden. Auch dann, wenn die Wärmflasche von außen noch intakt aussieht.So wird eine Wärmflasche richtig genutzt:Regelmäßig prüfen: Eine Wärmflasche sollte vor jedem Gebrauch auf Risse und brüchige Stellen überprüft werden. Bei Schäden sollte sie entsorgt werden.Wassertemperatur anpassen: Die ideale Wassertemperatur liegt für Erwachsene bei 50 bis 60 Grad Celsius und für Kinder bei 40 Grad Celsius. Ist das Wasser zu heiß, können Hitzeschäden auf der Haut entstehen, die sich als rötlich-braune Verfärbungen zeigen - auch "Toasted-Skin-Syndrom" genannt. Im schlimmsten Fall kann die Wärmflasche platzen und zu Verbrühungen führen.Richtig befüllen: Die Flasche sollte nur bis zu zwei Dritteln gefüllt und die Luft vor dem Verschließen herausgedrückt werden. So kann ein Druckaufbau vermieden werden.Schutzbezug verwenden: Eine Wärmflasche sollte nicht direkt auf der Haut liegen. Mit einem Baumwollbezug oder einem Handtuch kann der direkte Kontakt vermieden und Verbrennungen vorgebeugt werden.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6394741