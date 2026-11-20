Berlin (ots) -- Ausgerechnet die Torstraße hat der Senat als besonders hitzebelastetes Gebiet ausgewiesen - dennoch sollen dort 32 wertvolle Stadtbäume gefällt werden- Trotz massiver Proteste, wissenschaftlicher Warnungen und bereits vorgelegter Alternativplanung treibt Bonde den umstrittenen Straßenumbau weiter voran- DUH fordert sofortigen Fällstopp: Geschäftsführende Senatorin darf kurz vor dem Regierungswechsel keine unumkehrbaren Fakten schaffenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Pläne der Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) beim geplanten Umbau der Torstraße scharf. Ausgerechnet in einem Gebiet, das der Berliner Senat auf Vorlage von Bonde erst am 17. November als besonders hitzebelastet ausgewiesen hat, sollen 32 teils jahrzehntealte Bäume gefällt werden. Trotz monatelanger Proteste von Anwohnenden und Umweltverbänden sowie einer bereits vorgelegten Alternativplanung, die sichere Radwege und den Erhalt der Bäume miteinander verbindet, treibt die nur noch geschäftsführende Senatorin den umstrittenen Umbau weiter voran. Damit droht Bonde, kurz vor dem Regierungswechsel unumkehrbare Fakten zu schaffen.Auch die Warnungen des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats für Klimaanpassung, der die Umsetzung des Berliner Klimaanpassungsgesetzes begleitet, weist Bonde zurück. Das Gremium hat sich ausdrücklich für ein Moratorium bei Baumfällungen ausgesprochen. Die DUH sieht darin einen gravierenden Widerspruch zu den Zielen des Klimaanpassungsgesetzes und kritisiert, dass die Senatorin sowohl wissenschaftliche Empfehlungen als auch das Engagement der betroffenen Bevölkerung übergeht.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Wie widersprüchlich kann Politik eigentlich sein? Verkehrssenatorin Ute Bonde lässt die Torstraße als besonders hitzebelastetes Gebiet ausweisen, und will nun ausgerechnet dort 32 Bäume fällen lassen. Das ist angesichts der Klimakrise völlig verantwortungslos. Besonders empörend ist aber auch der Umgang mit den Menschen vor Ort. Seit Monaten gehen Anwohnende auf die Straße und kämpfen für den Erhalt ihrer Bäume. Dazu kommen die klaren Warnungen der Wissenschaft und eine bereits vorgelegte alternative Planung, die sichere Radwege und den Erhalt der Bäume ermöglicht. All das scheint Frau Bonde nicht zu interessieren. Was ist das für ein Politikverständnis, wenn man die Sorgen der Menschen und wissenschaftliche Empfehlungen einfach übergeht? Und das ausgerechnet als geschäftsführende Senatorin, die kurz vor dem Regierungswechsel offenbar noch schnell unumkehrbare Fakten schaffen will. Wir fordern Frau Bonde auf, die geplanten Fällungen sofort auszusetzen und die vorliegende Alternativplanung aufzugreifen."Hintergrund:Im November 2025 trat das Berliner Klimaanpassungsgesetz in Kraft. Es sieht unter anderem vor, dass bis 2040 durchschnittlich alle 15 Meter ein Straßenbaum steht. In besonders hitzebelasteten Stadtvierteln sollen zudem Kühlinseln in höchstens 150 Metern und größere öffentliche Grünflächen in höchstens 500 Metern fußläufig erreichbar sein. Zudem soll die Baumschutzverordnung verschärft werden, um Fällungen stärker zu begrenzen und gefällte Bäume grundsätzlich im Verhältnis 3:1 zu ersetzen. Der Senat liegt bereits jetzt bei der Umsetzung erster gesetzlicher Vorgaben hinter dem Zeitplan.Links:- Unsere Petition: https://aktionen.duh.de/stadtgruen/- Unser Forderungspapier: https://l.duh.de/stadtnaturPressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6394739