Frankfurt (ots) -Plätzchen im Büro, Adventskaffee mit Freunden und Weihnachtsfeier mit den Kollegen: In der Vorweihnachtszeit gibt es unzählige Gelegenheiten zu genießen. Da geraten die gewohnten Ernährungsroutinen schnell einmal durcheinander. Wer sein Gewicht im Blick behalten möchte, muss auf Genuss nicht verzichten. Die gute Nachricht: Genuss und ein bewusster Essrhythmus müssen kein Widerspruch sein. Mit dem 16:8-Prinzip und dem passenden Optifast Nutrition Plan - einem alltagstauglichen Ernährungsplan, der die passenden Produkte zum Mahlzeitersatz kombiniert - lässt sich auch in der turbulenten Vorweihnachtszeit ein Stück Ernährungsroutine bewahren; unkompliziert und ohne unnötigen Diätstress.Intervallfasten kann eine Möglichkeit sein, das persönliche Gewichtsmanagement zu unterstützen. Der Ansatz: Feste Essens- und Fastenphasen bringen Struktur in den Ernährungsalltag. Wer dabei auch auf eine bewusste Lebensmittelauswahl und die Kalorienmenge achtet, kann das Prinzip gezielt für seine individuellen Ziele nutzen. Der Optifast Nutrition Plan für Intervallfasten hilft dabei, die Umsetzung im Alltag einfach zu gestalten.16:8 - Struktur, die zum Alltag passt16:8 klingt komplizierter, als es ist: Acht Stunden Zeit für Mahlzeiten, danach 16 Stunden Essenspause. Ob spätes Frühstück oder früheres Abendessen - das persönliche Essensfenster lässt sich an den Tagesablauf anpassen. So entsteht ein klarer Rhythmus, der Orientierung gibt, ohne dass sich ständig alles um Verzicht drehen muss.Gerade in der Vorweihnachtszeit ist diese Flexibilität praktisch: Ein gemeinsames Essen oder eine Weihnachtsfeier lassen sich bewusst in den Tagesablauf integrieren. Und wenn der gewohnte Rhythmus einmal nicht klappt? Kein Problem. Dann geht es anschließend einfach wie gewohnt weiter. Schließlich soll eine Ernährungsroutine zum Leben passen, nicht umgekehrt.Drei Tipps für die Genuss-Saison1. Festliche Momente bewusst einplanenAdventskaffee, Weihnachtsessen oder die Feier mit Freunden gehören zur schönsten Zeit des Jahres. Wer Intervallfasten praktiziert, kann seine Essensfenster nach Möglichkeit so planen, dass auch gemeinsame Genussmomente ihren Platz finden.2. Zwischen Plätzchen und Party im Rhythmus bleibenNicht jeder Tag im Advent ist ein Festtag. Wer an den Tagen seine gewohnten Mahlzeiten und Routinen beibehält, bringt mehr Struktur in den Ernährungsalltag. So lässt sich die Genuss-Saison entspannter gestalten.3. Einfach wieder einsteigenDie Weihnachtsfeier wurde später als gedacht oder das Familienessen passt nicht ins gewohnte Zeitfenster? Kein Grund, den Rhythmus ganz aufzugeben. Am nächsten Tag lässt sich die persönliche Routine wieder aufnehmen. Entscheidend ist nicht, jeden Tag perfekt zu planen, sondern einen Weg zu finden der Langfristig zum eigenen Alltag passt.Mit Optifast clever durch den ErnährungsalltagOb cremiger Shake, herzhafte Suppe oder leckere Creme: Mit den Optifast Produkten wird die bewusste Planung zum unkomplizierten Bestandteil des Alltags. Die Mahlzeitersatzprodukte für eine kalorienarme Ernährung zur Gewichtsreduktion sind praktisch portioniert und schnell zubereitet. Sie enthalten hochwertige Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Im Rahmen des Optifast Nutrition Plan für Intervallfasten lassen sich einzelne Mahlzeiten innerhalb des achtstündigen Essensfensters gezielt ersetzen.Das ist besonders praktisch, wenn zwischen Job, Weihnachtseinkäufen und Einladungen wenig Zeit bleibt. Statt komplizierter Ernährungspläne bietet Optifast eine klare Struktur und passende Produkte für das persönliche Gewichtsmanagement. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung bleiben dabei wichtige Bestandteile eines langfristig angelegten Konzepts.Auch bei der Produktauswahl lohnt sich ein genauer Blick: Im Diätshakes-Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 1/2026) erhielt der Optifast Drink Vanille im Qualitätsurteil die Gesamtnote "gut (2,4)" und war damit das bestbewertete der 20 getesteten Produkte in dieser Kategorie. Auch beim Geschmack konnte er überzeugen: Die sensorische Qualität - also Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz - bewertete Stiftung Warentest mit "Sehr gut".So lässt sich der Optifast Nutrition Plan für das Intervallfasten auch in der turbulenten Vorweihnachtszeit unkompliziert in den Alltag integrieren: Geplantes Essen in einem Zeitfenster von 8 Stunden mit Ersatz von ein bis zwei Mahlzeiten, um je nach individuellem Ziel das Gewicht zu halten oder abzunehmen, danach 16 Stunden Essenspause. Für mehr Struktur zwischen den Festlichkeiten und genügend Raum für die besonderen Genussmomente der Saison.www.optifast.deQuelle: Stiftung Warentest, Diätshakes-Test, Ausgabe 1/2026 www.test.de/diaetshakesÜber SIROSIRO ist offizieller Optifast Partnershop. Optifast unterstützt Menschen dabei, die optimale Diät für sich zu finden und die gewählte Diät mit dem passenden Optifast Sortiment zu optimieren. Hierfür bietet Optifast ein speziell auf indviduelle Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR OPTIFASTCVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 WiesbadenTelefon: +49 611 17474 72 | Mail: c.viriyachitt@cvpr.deOriginal-Content von: Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128002/6394738