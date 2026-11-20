Salzburg (ots) -Bester Vermögensverwalter im deutschsprachigen RaumEine erstklassige Vermögensverwaltung bietet eine umfassende Beratung und Betreuung durch erfahrene Expert:innen. Die Auszeichnung "Elite Report" wird vom gleichnamigen Fachmagazin gemeinsam mit dem HANDELSBLATT, Deutschlands führender Wirtschafts- und Finanzzeitung, in Salzburg verliehen. Gestern, am 19. November 2026, wurde der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) als bester Vermögensverwalter im D-A-CH-Raum und in Österreich ausgezeichnet. Der RVS wurde bereits zum 11. Mal prämiert.Elite Report: Der Branchen-Oscar"Im Beratungsgespräch erwarten die Kund:innen strategische Weitsicht statt eines Achselzuckens. Sie wollen die Zukunft ihres Vermögens gesichert wissen und wahrgenommen werden", betont Hans-Kaspar von Schönfels, Gründer und Herausgeber des Elite Reports anlässlich des Vermögenskonvents in Salzburg am 19.11.2026.Nur 53 der insgesamt 348 verglichenen Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein erhielten gute oder sehr gute Noten.Exzellente VermögensverwaltungDie Jurybegründung im Wortlaut: "Manchmal muss man sein Vermögen einfach in Sicherheit bringen - im wahrsten Sinne. Wer bei Raiffeisen Salzburg Private Banking Kund:in wird, kann Wertsachen im hauseigenen Kundensafe deponieren: knapp 3.000 Schließfächer, laufend überwacht, mit eigens geschultem Personal vor Ort. Diskretion ist hier kein Werbewort, sondern hat einen Tresorraum. Genauso ernst nimmt man die Psychologie der Börse: Angst und Übermut lassen sich eben auch in Zahlen fassen. Diese Mischung aus Vorsicht und Neugier zahlt sich aus: Mehrfach in Folge hat es die Vermögensverwaltung bereits unter die Top-Adressen des Elite Report geschafft - auch dank der sehr guten Performance über den vierjährigen Betrachtungszeitraum. Und unter den Berater:innen gab es im vergangenen Jahr keine einzige Fluktuation - Kontinuität, die man in der Branche selten findet. Für ausgesprochen vermögende Familien und Unternehmer gibt es zudem ein eigenes Wealth Management Committee, das Firmen- und Privatvermögen gemeinsam denkt. Wer möchte, begegnet seinem Berater auch abseits des Büros, etwa bei den Salzburger Festspielen oder auf der Kunstmesse ART & ANTIQUE. Am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis: Manche Bank verwaltet nur Ihr Geld. Diese hier verwahrt auch Ihre Nerven."RVS: Bestnote für BestleistungDir. Manfred Quehenberger, Mitglied der Geschäftsleitung des RVS: "An der Spitze im deutschsprachigen Raum zu stehen, erfüllt uns mit großem Stolz. Diese Auszeichnung verdeutlicht unseren Anspruch, unseren Kund:innen durch Qualität, Beständigkeit und verantwortungsvolles Handeln ein verlässlicher Partner zu sein. Zugleich ist sie für uns Ansporn, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Team, das diese Werte mit großem Engagement lebt, sowie unseren Kund:innen für ihr langjähriges Vertrauen."Die Bedürfnisse nach Vermögenserhalt und umfassender persönlicher Begleitung sind die Grundlage des Private Bankings beim RVS. Der Verband bietet Vermögensmanagement an insgesamt 5 Standorten an. In der Stadt Salzburg betreibt der RVS 4 Kompetenzzentren für Private Banking und ein weiteres in Zell am See. Die selbstständigen Raiffeisenbanken im Bundesland bieten an acht Standorten Private Banking an.Über Raiffeisen SalzburgRaiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt im Bankenbereich rund 1.000 Mitarbeiter:innen und in der 100%-Tochter Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) weitere rund 750 Mitarbeiter:innen.Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren rund 1.450 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist die größte regionale Bankengruppe in Salzburg. Als Universalbank ist sie Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft und betreut an den insgesamt 132 Bankstellen über 385.000 Kund:innen; die aggregierte Bilanzsumme 2025 betrug 23,3 Mrd. Euro. Mehr auf www.rvs.atPressekontakt:Raiffeisenverband SalzburgSigi KämmererTelefon: +43 664 78016513E-Mail: sigi.kaemmerer@rvs.atOriginal-Content von: PI Private Banking RVS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183970/6394765