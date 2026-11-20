Unterföhring (ots) -No Cap! Kein Witz! Ayliva, Mark Forster und Wincent Weiss sind bei "The Voice Kids" zurück: Zum Start der Aufzeichnungen der SAT.1-Musikshow drücken die drei Coaches heute wieder auf den vielleicht musikalischsten Buzzer Deutschlands, um die besten jungen Stimmen des Landes in ihre Teams zu holen. Andrea Kaiser moderiert die neue Staffel "The Voice Kids".Welcher Coach gewinnt mit einem seiner Talente den "The Voice Kids"-Pokal 2027?Egal ob mit oder ohne Cap: Mark Forster ist eine echte "The Voice"-Legende. Bereits zweimal hat er ein Talent zum Sieg bei VoiceKids gecoacht. Und auch bei "The Voice of Germany" hat TeamMark schon einen Sieg verbucht. Klappt es 2027 mit dem vierten "The Voice"-Titel?Mark Forster: "Ich freu mich, wieder in mein Wohnzimmer 'The Voice Kids' zurückzukehren. VoiceKids war schon immer mein Lieblingsformat. Ich hab mir das lange genug von der Couch aus angeschaut - es wurde Zeit, zurückzukehren."Er ist seit sechs Staffeln ununterbrochen dabei: Selbst als Wincent Weiss im letzten Jahr nicht als Coach auf dem roten Stuhl saß, hat er die VoiceKids als Moderator durch das Finale begleitet. In seiner bereits sechsten Staffel als VoiceKids-Coach heißt es jetzt aber: Back to the Roots - den dritten Titel für TeamWincent hat er fest im Blick:Wincent Weiss: "Auf geht's, zurück auf den roten Coach-Stuhl! Wobei ich wahrscheinlich wieder nicht lange stillsitzen werde. Sobald die ersten Talente in den Blind Auditions auf die Bühne kommen, bin ich wieder mit ganzem Herzen dabei und hoffentlich der schnellste Coach am Buzzer!"Sie fordert ihren ersten VoiceKids-Titel ein: Nach einem Jahr Pause holt sich Ayliva nicht nur ihren roten Coach-Stuhl bei "The Voice Kids" zurück. Sie hat den Buzzer und ihren ersten Team-Sieg anvisiert. Wird sie 2027 zum ersten Mal ein Talent an die Spitze der SAT.1-Musikshow coachen?Ayliva: "Ich freue mich auf die kommende Staffel und die ganzen Kids mit ihren schönen Stimmen! Ich sitze jetzt zum zweiten Mal auf dem Coach-Stuhl und habe mir für mein TeamAyliva viel vorgenommen! Mark und Wincent haben zwar mehr VoiceKids-Staffeln im Rucksack, aber dieses Jahr wird definitiv ein Talent aus meinem Team gewinnen!"Welcher Coach macht sein VoiceKids-Team am schnellsten mit den größten jungen Stimmtalenten Deutschlands voll? Haben Ayliva, Mark Forster oder Wincent Weiss das beste Händchen am Buzzer? Und wer verhilft einem seiner Talente zum Sieg bei "The Voice Kids" 2027?Produzent von "The Voice Kids" ist ITV Studios Germany."The Voice Kids" im Frühjahr 2027 in SAT.1 oder streamen auf JoynPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@ProsiebenSat1.comPhoto Production & EditingJohanna SustmannTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1125Johanna.Sustmann@ProsiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6394786