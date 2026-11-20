Köln (ots) -Demian von Osten übernimmt zum 1. April 2027 die crossmediale Leitung des ARD-Studios in Kyjiw. Der WDR-Journalist, der aktuell als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio arbeitet, folgt auf Vassili Golod, der das Studio seit seiner Gründung 2023 leitet und im Frühjahr Moderator und Redaktionsleiter des ARD-Formats MONITOR wird. Der WDR trägt innerhalb der ARD die Verantwortung für das Studio und stellt damit weiter die unabhängige Berichterstattung aus der Ukraine sicher.Ingmar Cario, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung und ARD-Auslandskoordinator: "Demian von Osten ist nicht nur ein exzellenter und erfahrener Korrespondent, sondern auch ein ausgewiesener Kenner der Ukraine. Als langjähriger Korrespondent in Moskau hat er das Land vielfach bereist und war auch in Zeiten des russischen Angriffskrieges dort im Einsatz. Schon 2014 hat er von den Protesten auf dem Maidan berichtet. Aus seiner Zeit im ARD-Hauptstadtstudio bringt er zudem die Perspektive der deutschen Außenpolitik mit in die neue Aufgabe ein. Für unser Publikum liefern unsere ARD-Korrespondenten Eindrücke aus erster Hand, ordnen das Geschehen verlässlich ein und haben einen Blick dafür, was die Menschen vor Ort bewegt. Der Job des Studioleiters in Kyjiw ist unglaublich herausfordernd. Vassili Golod füllt ihn derzeit herausragend aus. Ich bin Demian von Osten dankbar, dass er den Mut, die Expertise und die Bereitschaft mitbringt, die Leitung des ARD-Studios Kyjiw zu übernehmen."Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen: "Demian von Osten steht für einen Journalismus, der genau hinschaut, auch in schwierigen Situationen differenziert bleibt und einen klaren Blick behält. Gerade die Berichterstattung aus der Ukraine lebt von einem starken Team vor Ort, von Nähe zu den Menschen im Land und zugleich der nötigen journalistischen Distanz. Demian von Osten bringt dafür die nötige Erfahrung und das Verantwortungsbewusstsein mit."Demian von Osten ist 1983 in Bonn geboren, hat Politische Wissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und Lyon studiert. Nach seinem Volontariat beim WDR berichtete er für das ARD Morgenmagazin, die Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung und aus Nordrhein-Westfalen für tagesschau und tagesthemen. Studiovertretungen führten ihn in die ARD-Studios Brüssel, Paris, Washington D.C. und New York.Von 2018 bis 2023 arbeitete er als fester Korrespondent im ARD-Studio Moskau, das bis 2022 auch für die Ukraine zuständig war. Zum Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 erlebte er in Russland, wie sich dort die Gesellschaft verändert hat. Daraus entstand die Dokumentation "Russland im Krieg". Seit 2014 berichtete Demian von Osten regelmäßig aus der Ukraine, u.a. von den Protesten auf dem Maidan, der Annexion der Krim, der Wahl Wolodymyr Selenskyjs zum Präsidenten und dem Krieg im Osten des Landes. Für den Film "Todesflug MH17" wurde er im Team für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Seit 2024 berichtet er als zuständiger Korrespondent für Außenpolitik aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.Im Februar 2027 jährt sich der russische Großangriff auf die Ukraine zum fünften Mal. Seit der Gründung des Studios arbeitet das Team unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Bei einem schweren russischen Drohnen- und Raketenangriff im Mai 2026 wurde das zentral gelegene Studio durch eine Druckwelle massiv beschädigt. Das Team um Vassili Golod setzte seine Berichterstattung mit mobilen technischen Lösungen und von Ausweichstandorten aus fort. Seit Oktober dieses Jahres kann das Studio nach Abschluss der Reparaturarbeiten wieder vollständig genutzt werden.Weitere Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Studio Kyjiw sind Rebecca Barth, Florian Kellermann und Susanne Petersohn. Zum Team gehören außerdem Producerinnen und Producer, Kameraleute, Cutter, Techniker, Fahrer und Verwaltungskräfte.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6394783