Leipzig (ots) -Die WERBEMITTEL24.com GmbH blickt positiv auf 2026 zurück. In einer Kundenbefragung von DISQ und ntv mit mehr als 67.000 Teilnehmenden wurde der Leipziger Anbieter in der Kategorie Werbemittel als einer von "Deutschlands besten Online-Shops 2026" ausgezeichnet. Höhepunkt war der erste Leipziger Werbemittel Tag mit 32 nationalen Ausstellern, 8 regionalen Partnern und mehr als 200 Fachbesuchern. Die Auswertung der Bestellungen zeigt neue Bestseller, zwei Studien stärken Werbeartikel als wirksamen Kanal im Marketingmix.Messepremiere in der Red Bull ArenaAm 12. März wurde der Stadionblick der Red Bull Arena zur Fachausstellung für haptische Werbung. Vor Ort entstanden zahlreiche Anfragen und viele persönliche Kontakte. Zum Abschluss diskutierten Fachleute mit dem Marketing Club Leipzig in den Design Offices über nachhaltige haptische Kommunikation im digitalen Zeitalter.Bestseller: Klassiker vorn, Nützliches weiter im AufwindKugelschreiber und Taschen bleiben laut interner Auswertung (Stand 19.11.2026) die wichtigsten Produktgruppen. Notizbücher ziehen an Powerbanks vorbei, Trinkflaschen klettern von Platz 7 auf 5, Caps und Mützen verlieren. Meistbestellter Einzelartikel ist erstmals die Baumwolltasche. "Gefragt sind Artikel, die im Alltag wirklich genutzt werden", sagt Account Managerin Katharina Wagner.Rückenwind auch aus der MarktforschungLaut einer auf der Pressekonferenz des Branchenverbands GWW vorgestellten Studie bewertet auch die Generation Z Werbeartikel überwiegend positiv. Eine internationale Verbändestudie zeigt zudem: Pro erinnerter Werbeimpression verursachen Werbeartikel rund 0,42 Gramm CO2-Äquivalent, digitale Werbung etwa 3,3 Gramm.Netzwerk in Leipzig und MitteldeutschlandDas Unternehmen ist bei der ÜBERSTUNDE, im Marketing Club Leipzig, beim SC DHfK Handball und bei den Firmenläufen der Sportmacher präsent und unterstützt den Rennfahrer Jonas Greif. "Werbeartikel sind auch ein Beziehungsgeschäft", sagt Thoralf Brendel, Berater Netzwerk, Content und Vertrieb.Ausblick: Hausmesse 2028Der nächste Leipziger Werbemittel Tag ist für 2028 geplant, die Vorbereitungen beginnen Mitte 2027. Die Premiere habe gezeigt, "dass ein solches Format gut zu Leipzig, in die Region und weit darüber hinaus passt", sagt Geschäftsführerin Ina Boye. Um die gestiegene Nachfrage zu begleiten, will WERBEMITTEL24.com neue Mitarbeitende gewinnen.Über WERBEMITTEL24.com: Die WERBEMITTEL24.com GmbH aus Leipzig ist seit 1999 Spezialist für Werbeartikel und Werbegeschenke im B2B-Bereich - mit rund 20 Mitarbeitenden, mehr als 135.000 Produkten und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:Thoralf Brendel, WERBEMITTEL24.com GmbH, T +49 341 99 39 75 27, thoralf.brendel@werbemittel24.com, www.werbemittel24.comOriginal-Content von: Werbemittel24.com GmbH Leipzig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183969/6394802