Sechs Verlusttage in Folge, Chiptitel wie Infineon und Aixtron deutlich im Minus, Anthropic-Aktien fallen Richtung Ausgabepreis: Deutschlands Leitindex kämpft mit seiner 200-Tage-Linie. Zinssorgen verschärfen das Bild, und Skeptiker zweifeln an einer schnellen Erholung.Die Begeisterung über den größten Börsengang aller Zeiten hat nicht einmal einen Handelstag überdauert - nun zieht der Ausverkauf bei KI-Werten den Dax erneut unter die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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