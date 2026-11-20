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CGTN: Eine historische Premiere: Was der Gipfel zwischen Xi, Putin und Trump für die Stabilität in der Welt bedeutet



20.11.2026 / 13:25 CET/CEST

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CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Gipfel des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump in Shenzhen. Der Artikel hebt die historische Tragweite des Treffens sowie die Bedeutung konstruktiver Beziehungen zwischen den Großmächten hervor und betont, dass eine intensivere Kommunikation und ein angemessener Umgang mit Differenzen für die Wahrung des Weltfriedens und der globalen Stabilität unerlässlich sind. SHENZHEN, China, 20. November 2026/PRNewswire/ -- Eine historische Premiere mit weitreichenden Auswirkungen auf die Welt: Der chinesische Präsident Xi Jinping kam in der südchinesischen Stadt Shenzhen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump zu einem beispiellosen trilateralen Treffen zusammen. Das wegweisende Treffen findet in einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen, langwieriger regionaler Konflikte und wachsender Unsicherheit auf internationaler Ebene statt. Wie China, Russland und die USA miteinander umgehen und ob es ihnen gelingt, ihre Kommunikation zu intensivieren, Differenzen zu bewältigen und die Zusammenarbeit voranzutreiben, wird maßgeblichen Einfluss auf den Weltfrieden und die globale Stabilität haben. "Vor mehr als 80 Jahren kämpften China, Russland und die Vereinigten Staaten als die wichtigsten antifaschistischen Kräfte der Welt Seite an Seite, errangen große Siege und brachten der Welt Frieden und Ruhe", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping während des Treffens. Er betonte, dass Frieden zwischen den Großmächten der Welt Stabilität bringe, während Konflikte zwischen ihnen nur zu weltweitem Chaos führen würden. Im Anschluss an ihre Gespräche verabschiedeten die drei Staatsoberhäupter eine Erklärung für den Frieden, in der sie sich verpflichteten, globalen Herausforderungen wirksamer zu begegnen und ihrem grundlegenden Auftrag zur Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit gerecht zu werden. Konstruktive Beziehungen sind ein Muss "Die Menschheit lebt in einem gemeinsamen globalen Dorf und bildet eine Schicksalsgemeinschaft, in der wir alle gemeinsam gewinnen oder verlieren. In diesem globalen Dorf tragen die Großmächte eine besondere Verantwortung", betonte Xi und ergänzte, dass konstruktive Beziehungen zwischen den Großmächten "keine Option, sondern ein Muss" seien. In den vergangenen Jahren hat sich die umfassende strategische Kooperationspartnerschaft zwischen China und Russland auf hohem Niveau weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Investitionen und Sicherheit sowie der zwischenmenschliche Austausch haben zahlreiche positive Ergebnisse hervorgebracht. Die beiden Präsidenten sind in diesem Jahr bereits dreimal persönlich zusammengekommen. Ein umfassendes Netz institutioneller Mechanismen, darunter regelmäßige Treffen der Regierungschefs und die Zusammenarbeit zwischen den gesetzgebenden Organen, bildet eine solide Grundlage für die bilateralen Beziehungen. Auch für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen ist dieses Jahr von besonderer Tragweite. Die beiden Staatsoberhäupter sind 2026 bislang dreimal persönlich zusammengekommen, um den Aufbau konstruktiver, von strategischer Stabilität geprägter Beziehungen zwischen China und den USA auf der Grundlage von Respekt, Fairness und Gegenseitigkeit voranzutreiben. Die Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Handelsfragen ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Im Anschluss an eine neue Runde von Wirtschafts- und Handelsgesprächen erzielten beide Seiten Vereinbarungen über die Einrichtung eines Handelsrats und eines Investitionsrats. Vorrangiges Ziel ist es, den bilateralen Handel zu optimieren und eine institutionalisierte Plattform für den gegenseitigen Austausch zu schaffen. Vor Kurzem fand die erste Sitzung des Handelsrats im Rahmen des chinesisch-amerikanischen Konsultationsmechanismus für Wirtschafts- und Handelsfragen statt. Auch die Arbeitsgruppe für Landwirtschaft soll in Kürze zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen. Als Großmächte und ständige Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sollten China, Russland und die USA mit gutem Beispiel vorangehen, gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen, den Weltfrieden und die globale Stabilität wahren und einen größeren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit leisten, erklärte Xi. Sun Taiyi, Professor an der Christopher Newport University in den USA, erklärte gegenüber CGTN, das Treffen sei von historischer Bedeutung, da es drei Großmächten trotz bestehender Differenzen die Möglichkeit biete, sich direkt über ihre gemeinsame Verantwortung für die strategische Stabilität auszutauschen. Wie Großmächte zu einem konstruktiven Miteinander finden können Angesichts ungelöster regionaler Konflikte, einer zunehmenden geopolitischen Rivalität und des raschen Wandels der globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten kommt China, Russland und den USA in internationalen Angelegenheiten erheblicher Einfluss zu. Eine intensivere Kommunikation und ein angemessener Umgang mit Differenzen zwischen den drei Ländern sind daher für die Wahrung des Weltfriedens und der globalen Stabilität unerlässlich. Wie können Großmächte zu einem konstruktiven Miteinander finden und damit den Weltfrieden sichern? Xi nannte auf dem Treffen am Donnerstag vier Grundprinzipien: gegenseitigen Respekt, friedliche Koexistenz, Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen sowie Dialog und Konsultation. Die Ukraine-Krise ist ein Beispiel dafür, wie wichtig kontinuierliche diplomatische Bemühungen sind. Seit Anfang 2026 stehen die USA und Russland sowohl auf hoher politischer Ebene als auch auf Arbeitsebene in intensivem Austausch über eine politische Beilegung des Konflikts sowie über nukleare Rüstungskontrolle und strategische Stabilität. China seinerseits hat sich stets für eine politische Lösung durch Dialog und Verhandlungen ausgesprochen. In engem Austausch mit Russland, der Ukraine und anderen relevanten Akteuren betreibt China aktiv Pendeldiplomatie und setzt seine Bemühungen fort, die Voraussetzungen für Friedensgespräche zu schaffen. In Anlehnung an die vier von Xi genannten Grundprinzipien erklärte Putin, die Wahrung des internationalen Friedens sei eine gemeinsame Verantwortung der drei Länder, und die angemessene Bewältigung akuter Konflikte liege in ihrem gemeinsamen Interesse. Trump erklärte, die Wahrung der Stabilität und die Schaffung von Frieden erforderten einen Dialog, und alle Probleme sollten auf dem Dialogweg gelöst werden. Zhang Tengjun, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikastudien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, erklärte, die vier von Xi vorgeschlagenen Grundprinzipien würden sich gegenseitig verstärken. "Sie beruhen auf einer Bewertung der übergeordneten Trends des tiefgreifenden globalen Wandels und einem Verständnis der Dynamik der Beziehungen zwischen den Großmächten. Damit bieten sie eine grundlegende Orientierung für das Miteinander der Großmächte in einer neuen Ära", erklärte Zhang gegenüber CGTN. Xi bezeichnete das Gipfeltreffen zwischen China, Russland und den USA als "positiv, konstruktiv und fruchtbar" und erklärte, es bestehe Hoffnung auf Frieden, solange der Dialog nicht abreiße und die Tür offen bleibe. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-eine-historische-premiere-was-der-gipfel-zwischen-xi-putin-und-trump-fur-die-stabilitat-in-der-welt-bedeutet-302946912.html



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