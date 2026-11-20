München. Die Circus SE hat heute gemeldet, ihre CA-1-Robotertechnologie erstmals in der Klinikverpflegung einzusetzen. Launch-Kunde sei die Schön Klinik Gruppe, konkret die Schön Klinik München Harlaching. Dort sollen Patienten, medizinisches Personal und Besucher rund um die Uhr frisch zubereitete Mahlzeiten aus der Roboterküche erhalten . Für das Unternehmen ist das ein Referenzprojekt in einem neuen Segment. Für die Aktie ist es bislang noch kein Befreiungsschlag. Der Deal: Ein erster Klinikstandort, mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Ein Anfang. Passend in die Zeit von Personalnot und… Das ...

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