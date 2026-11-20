Spieler können ihre Quests selbst auswählen, Entwickler erhalten messbare Ergebnisse aus ihren Spielen, und Werbetreibende erhalten verifizierte Einblicke von Spielern, die sich bereit erklären, Informationen zu teilen

Xsolla (USA), Inc., ein globales E-Commerce-Unternehmen, kündigt "Xsolla Ads" an eine belohnungsbasierte Marketinglösung, die Marken mit dem Spielpublikum über Quests verbindet, an denen Spieler freiwillig teilnehmen. Studios generieren Einnahmen über die Käufe der Spieler hinaus, während Marken messbares Engagement, Neukundengewinnung und Käufe fördern. Die Spieler entscheiden selbst, an welchen Kampagnen sie teilnehmen und welche Belohnungen sie erhalten möchten.

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Graphic: Xsolla

Die Spieler sehen Xsolla Ads dort, wo sie sich ohnehin aufhalten, darunter in der Xsolla-App, in Spiel-Webshops, auf Markenseiten auf Xsolla, in Xsolla-Choice-Umfragen und auf einer Opt-in-Offerwall. Quests werden durch Spielereignisse ausgelöst, wie beispielsweise das Erreichen eines neuen Levels oder einer neuen Saison, sodass Studios Kampagnen mit den Aktivitäten verknüpfen können, die Spieler ohnehin bereits in ihren Spielen ausführen. Abgeschlossene Quests können Spielwährung, digitale Gegenstände, Xsolla-Punkte und andere Belohnungen freischalten, die über den Xsolla Backpack bereitgestellt werden, in dem Spieler ihre digitalen Gegenstände speichern.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Werbetreibende mit zwei Problemen zu kämpfen haben: der Messung der Kampagnenwirkung und der Ansprache der richtigen Kunden. Xsolla Ads wurde entwickelt, um beide Probleme anzugehen. Die Spieler im Xsolla-Ökosystem wählen selbst aus, an welchen Quests sie teilnehmen und was sie teilen möchten; somit knüpfen die Kampagnen an die tatsächlichen Aktivitäten der Spieler an, indem sie diejenigen erreichen, die sich für eine Quest angemeldet haben.

"Die meisten Spieler werden niemals einen Kauf innerhalb eines Spiels tätigen, aber sie widmen einem Spiel ihre Zeit", sagte Chris Hewish, President von Xsolla (USA), Inc. "Eine Belohnung ist nur dann von Bedeutung, wenn sie zu etwas führt. Mit Xsolla Ads entscheiden die Spieler selbst, wie sie teilnehmen, Werbetreibende finanzieren die Belohnungen, und Studios generieren zusätzliche Einnahmen, ohne das Gameplay zu beeinträchtigen. All dies läuft auf verschiedenen Plattformen und über die Xsolla-ID, die Studios bereits nutzen. So entsteht eine zusätzliche Einnahmequelle, ohne das Akquisitionsbudget zu belasten, und Werbetreibende erhalten Einblicke in die Informationen, die der Spieler freiwillig geteilt hat."

Xsolla Ads vereint drei Produkte, die jeweils einen Teil einer belohnten Kampagne abdecken:

Gesponserte Quests: Marken in das Videospielerlebnis integrieren: Milliarden von Menschen spielen Videospiele, doch die meisten Marken sind dort noch nicht vertreten. Gesponserte Quests präsentieren den Spielern das Produkt einer Marke als Belohnung, die sie einlösen können, wobei deutlich erkennbar ist, dass es sich um gesponserte Inhalte handelt. Die Spieler absolvieren eine echte Quest, die durch Ereignisse im Spiel wie beispielsweise einen Saison- oder Level-Meilenstein ausgelöst wird, bevor ihnen das Produkt über einen Spiel-Webshop oder eine Markenseite auf Xsolla zur Verfügung gestellt wird. Die Marke versendet physische Belohnungen. Xsolla übernimmt das Quest-Design, die digitale Bereitstellung der Belohnungen sowie das Reporting und überprüft den Abschluss der Quests über die Spielerkonten, die das Spiel bereits nutzt. Kampagnen erreichen Spieler, die sich dafür angemeldet haben, mithilfe der First-Party-Tools von Xsolla, und die Platzierungen werden innerhalb der von Xsolla betriebenen Plattformen geschaltet.

Milliarden von Menschen spielen Videospiele, doch die meisten Marken sind dort noch nicht vertreten. Gesponserte Quests präsentieren den Spielern das Produkt einer Marke als Belohnung, die sie einlösen können, wobei deutlich erkennbar ist, dass es sich um gesponserte Inhalte handelt. Die Spieler absolvieren eine echte Quest, die durch Ereignisse im Spiel wie beispielsweise einen Saison- oder Level-Meilenstein ausgelöst wird, bevor ihnen das Produkt über einen Spiel-Webshop oder eine Markenseite auf Xsolla zur Verfügung gestellt wird. Die Marke versendet physische Belohnungen. Xsolla übernimmt das Quest-Design, die digitale Bereitstellung der Belohnungen sowie das Reporting und überprüft den Abschluss der Quests über die Spielerkonten, die das Spiel bereits nutzt. Kampagnen erreichen Spieler, die sich dafür angemeldet haben, mithilfe der First-Party-Tools von Xsolla, und die Platzierungen werden innerhalb der von Xsolla betriebenen Plattformen geschaltet. Xsolla Choice: Verifizierte Spieler-Einblicke, die mit Einwilligung weitergegeben werden: Mit Xsolla Choice können Werbetreibende von Spielern lernen, die sich bereit erklären, an Umfragen teilzunehmen. Werbetreibende erhalten Einblicke aus den Umfragen, nicht jedoch die Kontaktdaten der Spieler. Choice wird in verschiedenen Formaten im gesamten Xsolla-Ökosystem eingesetzt, sodass Werbetreibende die Spieler dort erreichen, wo sie sich bereits aufhalten. Die Spieler entscheiden selbst, welche Informationen sie preisgeben möchten, und die Antworten stammen aus verifizierten Xsolla-Konten. Die Umfragen von Xsolla Choice lieferten die Ergebnisse für den neuen Weihnachtsbericht von Xsolla, "Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy", in dem mehr als 4.000 Spieler angaben, wann sie spielen, was sie kaufen möchten und welche Werbeformate sie begrüßen.

Mit Xsolla Choice können Werbetreibende von Spielern lernen, die sich bereit erklären, an Umfragen teilzunehmen. Werbetreibende erhalten Einblicke aus den Umfragen, nicht jedoch die Kontaktdaten der Spieler. Choice wird in verschiedenen Formaten im gesamten Xsolla-Ökosystem eingesetzt, sodass Werbetreibende die Spieler dort erreichen, wo sie sich bereits aufhalten. Die Spieler entscheiden selbst, welche Informationen sie preisgeben möchten, und die Antworten stammen aus verifizierten Xsolla-Konten. Die Umfragen von Xsolla Choice lieferten die Ergebnisse für den neuen Weihnachtsbericht von Xsolla, "Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy", in dem mehr als 4.000 Spieler angaben, wann sie spielen, was sie kaufen möchten und welche Werbeformate sie begrüßen. Offerwall: Eine weitere Möglichkeit, Spieler zu belohnen: Offerwall ist eine von mehreren Plattformen, auf denen Xsolla-Ads-Kampagnen geschaltet werden. Sie bietet Spielern einen opt-in-basierten Quest-Marktplatz, auf dem ihre aktiven Quests und Belohnungen neben ihrem Xsolla-Rucksack angezeigt werden. Spieler wählen eine Quest eines Spiel- oder Markenwerbetreibenden aus, schließen sie ab und erhalten Belohnungen wie Spielwährung, Xsolla-Punkte oder digitale Gegenstände in ihrem Xsolla-Rucksack. Werbetreibende finanzieren die Belohnungen und schaffen so für Studios eine Einnahmequelle über In-Game-Käufe hinaus, während sie gleichzeitig Anreize für Spieler schaffen, wiederzukommen. Die Einrichtung erfordert keinen zusätzlichen Code und keine SDK-Integration, und ein einziges Dashboard zeigt Umsatz und Kampagnenleistung an.

Zusammen bieten diese Produkte den Spielern mehr Auswahl bei den Kampagnen, an denen sie teilnehmen, helfen Studios dabei, Umsatzmöglichkeiten jenseits von In-Game-Käufen zu schaffen, und ermöglichen es Werbetreibenden, Videospiel-Zielgruppen durch freiwillige Teilnahme zu erreichen.

Xsolla Ads richtet sich an Studios mit einer etablierten Spielerbasis, die ihren Umsatz über In-App-Käufe hinaus steigern möchten, sowie an Performance- und Markenwerbetreibende, die einen verifizierten Zugang zu Videospiel-Zielgruppen suchen.

"Sponsored Quests" startet als Beta-Version im Rahmen des "Sponsored Quests Founders Program", das ausschließlich einer exklusiven Gruppe von Marken offensteht. Die Gründungspartner werden als Erste auf den Markt kommen und das Produkt mitgestalten, bevor es breiter eingeführt wird.

Studios, Werbetreibende und Marken können unter xsolla.com/xsolla-ads mehr erfahren.

Leser können zudem eine kurze Xsolla-Quest unter xsolla.pro/p2-quest absolvieren.

Was ist Xsolla Quest? Mit Xsolla Quest können Nutzer durch das Ausführen einiger einfacher Schritte auf einer Xsolla-Seite einen Gegenstand erhalten.

Über Xsolla

Xsolla (USA), Inc. ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das Entwickler mit allem ausstattet, was sie benötigen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-E-Commerce, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasiertes geistiges Eigentum und Produkte zur Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern dabei, ihre Spiele in großem Maßstab zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla genießt das Vertrauen von mehr als 70 der 100 umsatzstärksten Spiele und agiert als "Merchant of Record" in über 200 Regionen mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Basierend auf der Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, ist Xsolla entschlossen, Chancen zu bündeln und Wachstumspotenziale für Entwickler auf der ganzen Welt zu erschließen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf: xsolla.com.

Xsolla Ads wird von Xsolla (USA), Inc. ("Xsolla") angeboten. Gesponserte Quests sind bezahlte Werbung. Die Teilnahme ist freiwillig, und die Spieler entscheiden selbst, an welchen Quests sie teilnehmen und welche Informationen sie weitergeben möchten, wie in der Datenschutzerklärung von Xsolla beschrieben. Belohnungen, Abzeichen und Xsolla-Punkte haben keinen Barwert und können nicht gegen Bargeld oder Kryptowährung eingetauscht werden. Spielwährung darf nur in dem Umfang verwendet werden, wie es das jeweilige Spiel, das sie ausgibt, zulässt. Belohnungen sind nur in unterstützten Regionen verfügbar.

2026 Xsolla (USA), Inc. Alle Rechte vorbehalten.

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Contacts:

Medienkontakt für Xsolla (USA)

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla (USA), Inc.

d.stembridge@xsolla.com