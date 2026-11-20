Bündelung von Japans Fachwissen in den Bereichen Fusionsforschung und Fertigung zur Förderung der kommerziellen Kernfusion

Die Helical Fusion Co., Ltd., ein Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, das kommerziell nutzbare Kraftwerke auf Basis der Helical-Stellarator-Technologie entwickelt, wurde offiziell für ein bedeutendes Förderprogramm der japanischen Regierung ausgewählt, das vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) betreut wird.

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Der maximale staatliche Zuschuss beläuft sich auf rund 19,2 Milliarden JPY ($126 Millionen). Das durch den Zuschuss geförderte Projekt soll bis Februar 2029 laufen.

Im Rahmen des Helix-Programms übernimmt Helical Fusion die Gesamtleitung bei der Anlagenplanung und der Systemintegration und stützt sich dabei auf Forschungsergebnisse japanischer nationaler Forschungseinrichtungen sowie auf das technische und fertigungstechnische Know-how von rund 40 Unternehmen in Japan. Ziel des Programms ist es, Japans wissenschaftliche und industrielle Stärken in praktische Fusionsenergie umzusetzen.

Durch die Finanzierung werden im Wesentlichen drei Entwicklungsbereiche beschleunigt:

Helix HARUKA: Fertigung und Montage der integrierten Demonstrationsanlage zur Validierung der Integration zentraler Fusionstechnologien.

Helix KANATA: Technische Grundkonzeption des ersten Fusionskraftwerks von Helical Fusion.

Kerntechnologien: Entwicklung kritischer Komponenten und Technologien, die für die kommerzielle Fusionsenergieerzeugung erforderlich sind.

Einschließlich der neu bewilligten Förderung belaufen sich die kumulierten Fördermittel und Finanzierungszusagen von Helical Fusion nun auf insgesamt rund 33,2 Milliarden JPY ($218 Millionen).

Von der Forschung bis zur Demonstration der integrierten Hardware

Helical Fusion treibt das "Helix"-Programm voran, die Roadmap für kommerziell nutzbare Fusionsenergie in den 2030er Jahren.

Die Fertigung und Montage von "Helix HARUKA" sind auf dem Campus des Nationalen Instituts für Fusionswissenschaft (NIFS) in Toki, Japan, bereits im Gange. Die Montage schreitet in Richtung Phase 1 voran, in der im Jahr 2027 die Einschaltversuche der hochtemperatursupraleitenden (HTS) Spulen stattfinden sollen. Die Montage einer spiralförmigen Spule ist fast abgeschlossen.

Anfang der 2030er Jahre plant Helical Fusion im Rahmen von "Helix HARUKA Phase 2" den integrierten Betrieb und die Kompatibilität wichtiger Fusionstechnologien, darunter HTS-Spulen und Blanket-Systeme. Die Demonstration soll dazu dienen, technische und Integrationsrisiken vor dem Bau des ersten Kraftwerks zu verringern.

Parallel dazu wird Helical Fusion die grundlegende technische Planung von "Helix KANATA", seinem ersten Fusionskraftwerk, vorantreiben und dabei Erkenntnisse aus dem Demonstrationsprogramm einfließen lassen, ohne den Abschluss aller Tests abzuwarten.

Drei Voraussetzungen für die kommerzielle Fusionsenergie

Die Technologiestrategie von Helical Fusion basiert auf drei Voraussetzungen für ein kommerziell rentables Fusionskraftwerk:

Nettostrom: Stromlieferung über den Eigenverbrauch des Kraftwerks hinaus.

Dauerbetrieb: Stabile Stromversorgung rund um die Uhr.

Wartungsfreundlichkeit: Gewährleistung einer effizienten Wartung und einer hohen Anlagenverfügbarkeit.

Das Unternehmen entschied sich für den Helical-Stellarator-Ansatz, da dieser das Potenzial hat, alle drei Anforderungen zu erfüllen.

Die Technologie des Projekts baut auf rund 70 Jahren Fusionsforschung in Japan auf, darunter auch auf den Arbeiten am NIFS, dessen "Large Helical Device" (LHD) einen 3.268 Sekunden dauernden Plasmabetrieb demonstriert hat.

Helical Fusion hat sich zum Ziel gesetzt, diese wissenschaftlichen Grundlagen in ein technisch ausgereiftes Kraftwerk umzusetzen, das zuverlässig Strom liefern kann.

Japanische Forschung und Industrie für die Fusionsenergie zusammenbringen

Helical Fusion arbeitet mit rund 40 Unternehmen in Japan zusammen, die in den Bereichen schwere elektrische Ausrüstung, Industriemaschinen, Hochleistungswerkstoffe, Präzisionsfertigung und Anlagenbau tätig sind.

Diese Kooperationen unterstützen die Entwicklung und Herstellung von HTS-Spulen, Blanket-Komponenten, Stromversorgungssystemen, Strukturkomponenten und anderen wesentlichen Technologien.

Helical Fusion legt die allgemeinen Anforderungen an die Anlage fest und koordiniert die Entwicklung über die technischen Bereiche hinweg. Die Erkenntnisse aus dem integrierten Demonstrationsprojekt von Helix HARUKA fließen in die technische Planung von KANATA ein und verbinden so Japans Forschungs- und Fertigungskapazitäten mit den Arbeiten, die für den Bau eines Fusionskraftwerks erforderlich sind.

Kommentar von Takaya Taguchi, Mitgründer und CEO von Helical Fusion

"Wir haben Helical Fusion mit der festen Überzeugung gegründet, dass die Kernfusion zu einer zuverlässigen und wirtschaftlich tragfähigen Stromquelle werden muss. Wir haben uns für den Helical-Stellarator entschieden, weil wir glauben, dass er der beste Weg zur Erreichung dieses Ziels ist.

Unsere Fortschritte beruhen auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und dem Engagement von Partnern, die schon früh an unseren Ansatz geglaubt und ihre Ressourcen sowie ihr technisches Know-how eingebracht haben, um unsere Pläne in konkrete Hardware umzusetzen.

Wir betrachten diese Auswahl als Anerkennung für die Stärke unseres Entwicklungsplans zur Erzeugung von Fusionsenergie in der Praxis und für die Kompetenzen, die wir zu dessen Umsetzung aufgebaut haben. Wir sind dankbar für diese beträchtliche öffentliche Investition und sind uns der damit verbundenen Verantwortung voll und ganz bewusst. Wir werden dies durch messbare technische Fortschritte rechtfertigen.

Unsere Aufgabe ist es, Japans jahrzehntelange Erfahrung in der Fusionsforschung und im Maschinenbau in einem Kraftwerk zu bündeln, das zuverlässig Strom liefern kann. Wir sind entschlossen, diese Bemühungen von Japan aus gemeinsam mit unseren Partnern voranzutreiben.

Mit dieser Förderung werden wir die integrierte Demonstration von Helix HARUKA und die Entwicklung von Helix KANATA vorantreiben und so der kommerziell nutzbaren Fusionsenergie einen Schritt näherkommen."

Über Helical Fusion

Helical Fusion Co., Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, das 2021 als Spin-off auf der Grundlage von Forschungsergebnissen des National Institute for Fusion Science (NIFS) gegründet wurde.

Das Unternehmen entwickelt im Rahmen des Helix-Programms die Helical-Stellarator-Technologie mit dem Ziel, in den 2030er Jahren kommerziell nutzbare Fusionsenergie zu erzeugen.

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