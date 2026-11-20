Plug-in-Gateway bringt Datenerfassung und Edge-KI ins Fahrzeug für Test und Validierung, Modelltraining und Serviceanwendungen

Sonatus, ein führender Anbieter von Cloud-to-Edge-KI-Lösungen für intelligente Fahrzeuge, meldet den Produktiveinsatz von Fastlane Copilot. Die Kombination aus Plug-in-Gateway und Software ermöglicht KI-gestützte Datenerfassung und Edge-KI im Fahrzeug bei minimalem Integrationsaufwand. Entwicklungsteams können so reale Fahrzeugdaten nutzen und KI direkt im Fahrzeug einsetzen, ohne die Fahrzeugsoftware oder die E/E-Architektur ändern zu müssen. Fastlane Copilot ist ab sofort verfügbar und bei Nissan Technical Centre Europe, Michelin und weiteren Sonatus-Kunden im Einsatz.

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The Sonatus Fastlane Copilot 1000, rear angle

Fahrzeugsoftware ist deutlich komplexer geworden, doch bislang halten die Hardware- und Software-Werkzeuge für die Fehlerdiagnose nicht Schritt. Ob Ingenieure Fehler untersuchen, Softwareteams KI-Modelle trainieren oder Serviceteams Fahrzeuge im praktischen Einsatz diagnostizieren: Sie alle benötigen dafür reale Fahrzeugdaten. Fastlane Copilot ist ein Plug-in-Gateway mit vorintegrierter Software: Fastlane Collector erfasst die benötigten Fahrzeugdaten zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort, während Fastlane Edge KI-Anwendungen direkt im Fahrzeug ausführt. Anhand der von Fastlane Copilot erfassten Fahrzeugdaten kann Sonatus Fastlane Insight in der Cloud eine KI-gestützte Ursachenanalyse durchführen und so die Fahrzeugvalidierung und den After-Sales-Service beschleunigen.

"Um die Ursachen komplexer Fahrzeugprobleme zu finden und neue KI-Analysen zu entwickeln, braucht man reale Fahrzeugdaten und eine Möglichkeit, diese Daten aus dem Fahrzeug abzurufen. Bisher konnten viele Teams diese Erkenntnisse erst gewinnen, nachdem die entsprechenden Lösungen für den Serieneinsatz integriert waren", erklärt Jeff Chou, Mitbegründer und CEO von Sonatus. "Mit Fastlane Copilot können Ingenieure Probleme früher erkennen und Fahrzeuge schneller und kostengünstiger auf den Markt bringen. Auch die Entwicklung von KI-Modellen für den Einsatz im Fahrzeug wird dadurch einfacher. Diese können in verschiedenen Teilsystemen zur Fehlererkennung, Optimierung und Bereitstellung von Mehrwertdiensten beitragen."

Schon heute im Einsatz

Fastlane Copilot wird bereits in verschiedenen Projekten eingesetzt von Tests und Validierung vor dem Serienstart bis zur Entwicklung von KI-Modellen:

Nissan Technical Centre Europe (NTCE) hat Fastlane Copilot als Teil der Fastlane Platform zum festen Bestandteil seiner Test- und Validierungsprozesse vor dem Serienstart gemacht. Fastlane Copilot wird über einen eigenen Kabelbaum in die Testfahrzeuge eingebaut und erfasst dort Daten, sobald bestimmte Ereignisse eintreten. Zudem nutzen die Ingenieure von NTCE die KI-gestützte Ursachenanalyse und verkürzen so den Zeitaufwand für Untersuchungen um 80 Prozent.

hat Fastlane Copilot als Teil der Fastlane Platform zum festen Bestandteil seiner Test- und Validierungsprozesse vor dem Serienstart gemacht. Fastlane Copilot wird über einen eigenen Kabelbaum in die Testfahrzeuge eingebaut und erfasst dort Daten, sobald bestimmte Ereignisse eintreten. Zudem nutzen die Ingenieure von NTCE die KI-gestützte Ursachenanalyse und verkürzen so den Zeitaufwand für Untersuchungen um 80 Prozent. Michelin nutzt Fastlane Copilot für die Entwicklung und Demonstration seines universellen digitalen Reifenzwillings sowie für dessen Erprobung durch Kunden. Die ins Fahrzeug integrierte Technologie wertet vorhandene Fahrzeugdaten in Echtzeit aus und liefert Erkenntnisse über das Fahrzeug und den Fahrer.

Die wichtigsten Funktionen

Fastlane Copilot kombiniert ein für den Fahrzeugeinsatz ausgelegtes, Arm-basiertes Gateway des führenden Anbieters NXP Semiconductors mit der vorintegrierten Software Fastlane Collector und Fastlane Edge. Das Modell Fastlane Copilot 1000 basiert auf dem SoC S32G von NXP und wurde gemeinsam mit dem NXP-Unternehmen TrustMotion entwickelt. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

Konnektivität: Unterstützung für CAN-FD, Automotive Ethernet und LIN, ein Gigabit-Ethernet-Port, ein zusätzlicher 100-Mbit/s-Port zur Erfassung von Infotainment-Logdateien sowie integriertes 4G/5G mit Dual-SIM, WLAN und GNSS/GPS

Unterstützung für CAN-FD, Automotive Ethernet und LIN, ein Gigabit-Ethernet-Port, ein zusätzlicher 100-Mbit/s-Port zur Erfassung von Infotainment-Logdateien sowie integriertes 4G/5G mit Dual-SIM, WLAN und GNSS/GPS Datenerfassung: Zugriff auf Fahrzeugsignale, Diagnosedaten, Logdateien und Netzwerkverkehr mit konfigurierbaren Auslösebedingungen, Abtastraten und Erfassungszeiträumen

Zugriff auf Fahrzeugsignale, Diagnosedaten, Logdateien und Netzwerkverkehr mit konfigurierbaren Auslösebedingungen, Abtastraten und Erfassungszeiträumen Edge-KI: Anomalieerkennung, virtuelle Sensoren und Validierung softwaredefinierter Funktionen, ausgeführt auf lokalen Rechen- und Speicherressourcen

Anomalieerkennung, virtuelle Sensoren und Validierung softwaredefinierter Funktionen, ausgeführt auf lokalen Rechen- und Speicherressourcen Betrieb: Bereitstellung und Aktualisierung von Richtlinien per Fernzugriff, schnelle Installation in Prototypen-, Test- und Serienfahrzeugen mit minimalen Änderungen sowie Unterstützung verteilter Programme mit mehreren Teams

"Moderne Fahrzeuge beginnen gerade erst, das volle Potenzial von KI in sämtlichen Fahrzeugsystemen auszuschöpfen. Mit Sonatus Fastlane Copilot erhalten OEMs und ihre Zulieferer ein leistungsfähiges neues Tool, um Modelle zu entwickeln und zu validieren, Fehlerursachen schneller zu ermitteln und Funktionen zunächst als Prototyp zu erproben, bevor sie in die Serienproduktion übernommen werden", erklärt Robert Moran, Senior Vice President und General Manager Automotive Processors bei NXP Semiconductors. "Mit den Automobillösungen von NXP können OEMs Edge-KI in sämtlichen Fahrzeugdomänen einsetzen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, Rechenleistung, Energieverbrauch und Latenz zu optimieren, um intelligente und agentische Funktionen bereitzustellen."

Die vollständigen technischen Daten zu Sonatus Fastlane Copilot erhalten Sie unter www.sonatus.com/product/fastlane-copilot/.

Über Sonatus

Sonatus liefert Cloud-to-Edge-KI für intelligente Fahrzeuge. Mit der Fastlane Platform können OEMs und Zulieferer ihre Fahrzeuge schneller zur Serienreife bringen, die Kosten über den gesamten Lebenszyklus senken und die Fahrzeuge kontinuierlich verbessern von Konstruktion und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Service. Sonatus wurde 2018 gegründet und wird von Investoren aus der Automobil- und Halbleiterbranche sowie von Risikokapitalgebern unterstützt. Die Technologie des Unternehmens ist weltweit in mehr als 9 Millionen Fahrzeugen im Einsatz. Sonatus hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley in Sunnyvale, Kalifornien, und seine Europazentrale in Dublin. Weitere Niederlassungen befinden sich in Bangalore, Detroit, Frankfurt, Krakau, Paris, Pune, Seoul, Shanghai, Taipeh und Tokio. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sonatus.com.

Sonatus, Fastlane und das Sonatus-Logo sind Marken von Sonatus, Inc., die in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragen sind oder deren Eintragung beantragt wurde. 2026 Sonatus, Inc.

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