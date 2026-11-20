Durch die Aufnahme von Hilltop Capital Partners kann Pretium künftig auchWohnungsbauprojekte in Großbritannien finanzieren

Pretium, eine spezialisierte Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Milliarden US-Dollar, hat heute den Ausbau ihrer Finanzierungsplattform für Wohnimmobilien angekündigt. Damit will das Unternehmen die Kapitalversorgung von Immobilieninvestoren, Projektentwicklern und Wohnungsbauunternehmen weiter verbessern. Seit dem Start der Plattform im Dezember 2024 hat Pretium Kredite von rund 8 Mrd. US-Dollar für den Wohnungsneubau und die Sanierung bestehender Wohngebäude vergeben.

Aufbauend auf seinem bestehenden Geschäftsmodell nimmt Pretium das Team von Hilltop Capital Partners ("Hilltop") in seine vertikal integrierte Wohnimmobilienplattform auf. Das britische Unternehmen ist auf die Beratung institutioneller Kapitalgeber, das Investmentmanagement und die direkte Kreditvergabe spezialisiert. Unter der Leitung von Paul Oberschneider und Tiger Craft hat sich Hilltop seit der Gründung 2019 zu einem führenden Anbieter von Finanzierungen für Wohnbauprojekte in ganz Großbritannien entwickelt.

"In Großbritannien fehlen rund vier bis fünf Millionen Wohnungen. Das Hilltop-Team hat eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die Wohnungsbauunternehmen, Projektentwickler und Projektträger mit flexiblen, bedarfsgerechten Finanzierungen unterstützt", erklärt Jonathan Pruzan, Co-President bei Pretium. "Mit dieser Erweiterung führen wir unser in den USA bewährtes Geschäftsmodell konsequent fort und freuen uns, das Hilltop-Team bei Pretium willkommen zu heißen. Über unsere Kreditplattform für Immobilien stellen wir dringend benötigtes Kapital für den Bau zusätzlicher Wohnungen bereit und schaffen gleichzeitig Mehrwert für unsere Investoren."

"Britische Wohnungsbauunternehmen brauchen Kapitalgeber, die die Risiken von Bauprojekten kennen und das gesamte Finanzierungsumfeld verstehen. Als Teil von Pretium können wir Finanzierungen in dem Umfang anbieten, den der britische Wohnungsbaumarkt derzeit benötigt. Ich bin gespannt, was das in den kommenden Jahren für unser Geschäft bedeutet", so Paul Oberschneider, Chairman bei Hilltop.

"Wir freuen uns sehr, Teil von Pretium zu werden. Mit seiner umfassenden Expertise und seiner klaren Ausrichtung auf den Wohnimmobilienmarkt ist Pretium der ideale Partner für Hilltop. Durch den Zusammenschluss erhalten wir die nötigen Ressourcen und den Rückhalt, um britischen Projektentwicklern und Projektträgern im Wohnungsbau flexible Finanzierungen schneller, in größerem Umfang und mit höherer Verlässlichkeit bereitzustellen", ergänzt Tiger Craft, CEO bei Hilltop.

Über Pretium

Pretium ist ein spezialisiertes Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Eigen- und Fremdkapitalanlagen im US-Wohnimmobilienmarkt. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen eine integrierte Plattform für Marktanalysen und operative Tätigkeiten im US-Wohnimmobilien- und Kreditmarkt aufgebaut. Pretium sieht in seiner Marktkenntnis und Erfahrung einen strategischen Wettbewerbsvorteil. Zum 30. Juni 2026 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von rund 70 Milliarden US-Dollar und beschäftigte 7.000 Mitarbeitende an mehr als 45 Standorten weltweit, darunter der Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in Miami, London, Abu Dhabi, Bangalore, Seoul und Sydney. Weitere Informationen unter www.pretium.com.

Über Hilltop

Die 2019 gegründete Hilltop Credit Partners Limited mit Sitz in London firmiert unter dem Namen Hilltop Capital Partners. Das Unternehmen ist auf die Anlageberatung im Bereich Immobilienkredite und die direkte Kreditvergabe spezialisiert. Dabei konzentriert sich Hilltop auf Finanzierungslösungen für Projektentwickler im Wohnungsbau in Großbritannien und Europa.

Fonds, die von Hilltop beraten werden, haben Kredite in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar vergeben und damit den Bau von mehr als 1.000 Wohneinheiten in Großbritannien unterstützt.

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