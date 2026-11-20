Ab sofort ist RSA Compliance Advisor allgemein erhältlich. RSA, der Identitätsstandard für Behörden, Finanzinstitute und Organisationen mit höchsten Sicherheitsanforderungen, erweitert damit seine Lösung für Identity Governance and Administration (IGA) RSA Governance Lifecycle um eine neue Funktion. Compliance Advisor ordnet die Kontrollen der Identity Governance direkt den regulatorischen Anforderungen zu und informiert fortlaufend über den Compliance-Status.

Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden verschärfen ihre Anforderungen kontinuierlich. DSGVO, CJIS, HIPAA, NIST und POPIA umfassen jeweils Hunderte von Anforderungen, zu denen durch neue Vorschriften laufend weitere hinzukommen. Trotz steigender Anforderungen prüfen die meisten Unternehmen die Einhaltung ihrer Compliance-Vorgaben noch immer nach denselben Verfahren wie vor zehn Jahren: mit vierteljährlichen Kontrollen, jährlichen Zertifizierungen und manuell erstellten Tabellen. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass sich Zugriffsrechte zwischen diesen Prüfungen täglich ändern können. So kann bei einem Audit alles regelkonform erscheinen, obwohl weiterhin Risiken bestehen, die unentdeckt bleiben.

Diese Lücke schließt RSA Compliance Advisor. Compliance Advisor ist in RSA Governance Lifecycle integriert und kann sowohl als SaaS als auch in souveränen Umgebungen eingesetzt werden. Die Anwendung gleicht die Anforderungen regulatorischer Vorschriften direkt mit den bereits vorhandenen Governance-Kontrollen eines Unternehmens ab und überwacht anschließend kontinuierlich, inwieweit die einzelnen Anforderungen erfüllt werden:

Zuordnung auf Anforderungsebene. Die KI analysiert den Wortlaut einer Vorschrift und ordnet jede einzelne Anforderung den Governance-Kontrollen zu, mit denen sie erfüllt wird. Dabei zeigt sie auch klar auf, welche Anforderungen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Identity Governance fallen.

Die KI analysiert den Wortlaut einer Vorschrift und ordnet jede einzelne Anforderung den Governance-Kontrollen zu, mit denen sie erfüllt wird. Dabei zeigt sie auch klar auf, welche Anforderungen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Identity Governance fallen. Kontinuierliche KPI-Überwachung. Ein Live-Dashboard bewertet den Compliance-Status einer Organisation für jede zugeordnete Anforderung. Statt einmal im Quartal entsteht so täglich eine aktuelle Momentaufnahme.

Ein Live-Dashboard bewertet den Compliance-Status einer Organisation für jede zugeordnete Anforderung. Statt einmal im Quartal entsteht so täglich eine aktuelle Momentaufnahme. Unterstützung bei der Behebung. Erreicht ein KPI seinen Zielwert nicht, zeigt Compliance Advisor nicht nur die Abweichung auf, sondern empfiehlt auch eine konkrete Abhilfemaßnahme.

Erreicht ein KPI seinen Zielwert nicht, zeigt Compliance Advisor nicht nur die Abweichung auf, sondern empfiehlt auch eine konkrete Abhilfemaßnahme. Nachweise mit Quellenverweis. Jede zugeordnete Anforderung verweist auf den Originalwortlaut der Vorschrift. So können Compliance-Teams und Prüfer die Zuordnung direkt überprüfen.

Compliance Advisor unterstützt derzeit fünf wichtige Regelwerke, die jeweils bis auf die Ebene der einzelnen Anforderungen abgebildet sind: die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Criminal Justice Information Services Security Policy (CJIS), den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), das Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST) und den Protection of Personal Information Act (POPIA). RSA will in künftigen Versionen weitere Regelwerke ergänzen.

Ein Standard für alle Identitäten

Compliance Advisor baut auf der jahrzehntelangen IGA-Erfahrung von RSA auf und folgt demselben konsequenten Ansatz, den das Unternehmen auch bei der Absicherung von KI-Agenten verfolgt. Im September stellte RSA mit RSA Agent ID eine Plattform für die Identitätssicherheit von KI-Agenten in stark regulierten Branchen vor. Während Agent ID eine kontinuierliche Zertifizierung von KI-Agenten ermöglicht, sorgt Compliance Advisor für die fortlaufende Kontrolle und Verwaltung menschlicher Identitäten.

Kontinuierlich statt periodisch

"Seit zwanzig Jahren wird die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nach demselben Schema überprüft", erklärt Frank Schubert, Vice President, Governance Lifecycle. "Man legt den Prozess fest, automatisiert, was möglich ist, und hofft, mit den Veränderungen Schritt halten zu können. Doch Regeln, Rollen, Überprüfungen und Genehmigungen ändern sich mit der Zeit. Auch die Organisationen, die sie steuern, sollten nicht stillstehen. Mit Compliance Advisor erhalten Compliance-Teams jeden Tag statt nur einmal im Quartal eine Antwort und die Nachweise dazu. Außerdem erfahren sie, wie sie eine Lücke schließen, bevor ein Prüfer oder ein Angreifer sie findet."

"In regulierten Branchen ist ein Audit ohne Beanstandungen nicht gleichbedeutend mit Sicherheit", so Jim Taylor, President und Chief Product and Strategy Officer bei RSA. "Compliance Advisor bewertet die Wirksamkeit und Qualität Ihres Compliance-Programms kontinuierlich und nicht nur im Rahmen eines Audits."

VORTEILE

Manuelle, stichtagsbezogene Compliance-Prüfungen durch einen laufend aktualisierten Überblick über den tatsächlichen Compliance-Status ersetzen.

Prüfnachweise automatisch zusammenstellen und mit dem Originaltext der jeweiligen Vorschrift verknüpfen.

Ohne zusätzliches Compliance-Personal die Vorschriften abdecken, deren Einhaltung in regulierten Branchen am strengsten geprüft wird.

CISOs, IAM-Verantwortlichen und Compliance-Teams an einem zentralen Ort den Compliance-Status für jede zugeordnete Anforderung anzeigen.

VERFÜGBARKEIT

RSA Compliance Advisor ist ab sofort als Teil von RSA Governance Lifecycle allgemein erhältlich.

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ÜBER RSA

RSA ist der Identitätsstandard für Behörden, Finanzinstitute und Organisationen mit höchsten Sicherheitsanforderungen. RSA bietet Funktionen für Identity Intelligence, Authentifizierung, Zugriffssteuerung, Governance und Lebenszyklusmanagement, mit denen Organisationen Bedrohungen abwehren, Zugriffe absichern, den Betrieb aufrechterhalten und über die bloße Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinausgehen können. Mehr als 9.000 Organisationen, für die Sicherheit oberste Priorität hat, setzen bei der Verwaltung von über 60 Millionen Identitäten in On-Premises-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen auf RSA. Auf unserer Website können Sie den Vertrieb kontaktieren, einen Partner finden oder mehr über RSA erfahren

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