Technologieleiter Salil Joshi zum kommissarischen Geschäftsführer ernannt, um die nächste Wachstumsphase mit beschleunigter Innovation und verstärkter Nutzung der Technologie des Unternehmens zu leiten

Blue Yonder, das KI-Unternehmen für Lieferketten, gab heute die Ernennung von Salil Joshi zum kommissarischen Geschäftsführer bekannt. Zuletzt war Joshi als Technologieleiter von Blue Yonder tätig und verantwortete die technologische Vision sowie die Wachstumsstrategie des Unternehmens für digitale Lieferketten.

Joshi folgt auf Duncan Angove, der nach vier Jahren an der Spitze des Unternehmens aus seiner Funktion als Geschäftsführer ausscheidet. Der Vorstand von Blue Yonder würdigt Angoves Verdienste um das Unternehmen.

"Blue Yonder zeigt weiterhin eine starke Dynamik, da sich die Einführung kognitiver Lösungen im Markt beschleunigt. Blue Yonder verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum beim jährlichen wiederkehrenden SaaS-Umsatz (ARR), gewinnt neue Kunden hinzu und wird zunehmend in wichtigen Berichten von Technologie- sowie Branchenanalysten berücksichtigt", sagte Ken Sain, Vorsitzender des Vorstands von Blue Yonder und Geschäftsführer der Panasonic Connect Group. "Wir sind überzeugt, dass erhebliches zusätzliches Potenzial besteht, auf dieser soliden Grundlage aufzubauen und die Softwareplattform des Unternehmens zu erweitern, damit Unternehmen Maschinen, Arbeitskräfte sowie Fabriken besser miteinander vernetzen können, und dass Salil in dieser Phase die richtige Führungskraft ist."

Vor seiner Tätigkeit als Technologieleiter war Joshi Geschäftsbereichsleiter für Customer Success und für die Kundenbetreuung sowie die Nutzenrealisierung verantwortlich. Joshi begann seine Karriere bei Blue Yonder im Jahr 1997 und bekleidete zahlreiche Führungspositionen in der Produktentwicklung sowie im globalen Betrieb, darunter die Leitung von Entwicklung, Cloud-Betrieb und Support für die Plattform-, Planungs- und Ausführungslösungen des Unternehmens.

"Ich habe einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn bei Blue Yonder verbracht und hatte das Privileg, aus erster Hand mitzuerleben, welche außergewöhnlichen Innovationen in diesem Unternehmen entstehen und welche Wirkung unsere Technologie für Kunden weltweit entfaltet", sagte Joshi. "Ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freue mich darauf, die Weiterentwicklung unserer Technologie zu beschleunigen sowie unsere Reichweite auszubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit all unseren geschätzten Kunden und talentierten Teams weltweit."

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist das KI-Unternehmen für Lieferketten. Als weltweit führendes Unternehmen bei der durchgängigen digitalen Transformation von Lieferketten bietet Blue Yonder eine einheitliche, KI-gestützte Plattform sowie ein mehrstufiges Netzwerk, das Unternehmen dabei unterstützt, nachhaltig zu wirtschaften, profitabel zu skalieren und ihre Kunden zu begeistern und das mit Maschinengeschwindigkeit. Als Pionier beim Einsatz von KI-Lösungen für die komplexesten Herausforderungen in Lieferketten unterstützt Blue Yonder mit modernen Innovationen sowie unübertroffenen Branchenkenntnissen mehr als 3.000 Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister dabei, die Komplexität sowie Störungen in Lieferketten souverän zu bewältigen.

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